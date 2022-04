De slaapkamergeheimen van Merel (45): “Ik dacht dat telefoonseks met een gebonden man plat en ordinair zou zijn”

Merel (45): “We bespringen elkaar waarschijnlijk meteen, dachten we van tevoren. Als we elkaar eindelijk zien, wordt het desnoods een vluggertje in de gang. Het verlangen was zo sterk. Maar nu het eindelijk zover was, liep het helemaal anders.

Toch die geweldige seks

Ik stond hem buiten op te wachten. Toen hij uitstapte, groetten we elkaar voorzichtig. Ik raakte zijn wang even aan. Met die aanraking vielen al het ongemak, de zenuwen en het moeten van me af die ik voor dat moment had opgebouwd. Het enige wat ik voelde was: alles is goed. Ik wilde gewoon bij hem zijn, wat er verder zou gebeuren, maakte me oprecht niets meer uit.

Eenmaal binnen zaten we eerst uren te kletsen en te zoenen op de bank, tot we uiteindelijk richting slaapkamer gingen en daar toch nog die geweldige seks was. Niet elkaar verslinden, maar zacht en teder. Vol verbinding, het was onbeschrijfelijk bijzonder.

Hij heeft al een relatie

We hadden elkaar een kleine anderhalf jaar daarvoor ontmoet via een Facebook-groep waarvan we beiden lid zijn. Omdat we veel gemeenschappelijke interesses bleken te hebben, dacht ik dat het misschien een vriendschap kon worden. Hij is jonger dan ik en vreselijk mooi. Daarbij heeft hij al heel lang een relatie, dus het was simpelweg nooit in me opgekomen dat er meer tussen ons zou kunnen ontstaan.

De telefoonseks was niet plat of ordinair

Tot de toon van onze berichtjes langzaam veranderde en hij mij op een bepaald moment opbiechtte dat zijn partner aseksueel is. Dat was iets waarover hij nooit met iemand had gesproken.

Dat hij zoiets intiems nu wel met mij deelde, raakte me. Het zette een luikje bij me open. Vlak daarna zaten we een keer in een telefoongesprek toen hij me vertelde dat hij opgewonden was. Ik was dat ook. We schakelden over naar beeldbellen en begonnen te masturberen.

Vroeger had ik allemaal ideeën over telefoonseks met een gebonden man. Dat het plat en ordinair was en helemaal niks voor mij. Maar dat bleek anders te liggen. Ik voelde zo’n enorme verbinding met deze man toen we ‘seks hadden’. Er was werkelijk niks plats of ordinairs aan. Het was heel liefdevol en vervullend.

Schuldgevoel naar zijn partner

Sinds die eerste keer hebben we in vlagen contact. Soms zijn er veel berichtjes of telefoontjes achter elkaar en soms spreken we elkaar amper. Hij heeft natuurlijk een partner en werk en andere dingen, dus ik snap heel goed dat hij niet meteen reageert als ik hem stuur dat ik zin in hem heb. Andersom doe ik dat ook niet als het mij even niet uitkomt. Je kunt elkaar niet claimen op die manier, vind ik. En dat zou ik ook niet willen.

Wat ik wel wil, is wat vaker contact. Ik denk dat hij dat ook wil, maar hij worstelt met de situatie. Na die nacht zocht hij ook vrij lang geen contact met mij en dat snap ik. Hij voelt zich zo enorm schuldig naar zijn partner. Ik vind dat echt verdrietig, vooral voor hem.

Als hij het haar zou vertellen...

Al een paar keer heb ik voorzichtig geopperd dat hij haar misschien moet vertellen wat zijn verlangens zijn en wat hij mist. Niet dat hij haar over mij moet vertellen, maar misschien zet het bij haar wel iets in beweging als ze hoort hoeveel behoefte hij heeft aan seksualiteit en intimiteit.

Het zou volgens mij goed voor hen beiden zijn als hij het open gooit. En ook als ik daar zelf niet van meeprofiteer, gun ik het hem zo. Maar hij is bang om haar te kwetsen en draagt liever het schuldgevoel dan haar te vertellen wat hij nodig heeft. Dat moet ik respecteren. Maar jammer is het wel. Misschien zouden we er best uit kunnen komen als we er een keer met zijn drieën voor gaan zitten, maar dat laat ik aan hem. Voor mij is het op zich oké zo. Een echte relatie met samenwonen enzo zie ik toch niet echt zitten. Maar nog een keer zo’n nachtje? Ja, dat lijkt me wel heel fijn.”