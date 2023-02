De slaapkamergeheimen van Mirte (50): “Dat we al 10 jaar geen seks meer hebben, redde mijn relatie”

“Mijn relatie is er enorm op vooruitgegaan sinds wij tien jaar geleden besloten geen seks meer met elkaar te hebben. Misschien klinkt dit vreemd voor anderen, maar het is echt waar. Ik vind seks heel gezond en ben ook blij als anderen ervan kunnen genieten, maar voor mij persoonlijk is het een opluchting dat het niet meer hoeft.

Sinds het begin van onze relatie moest ik altijd een drempel over om seks te hebben. Maar ja, ik was verliefd en voelde ook dat seks er nu eenmaal bij hoorde. Dus ik deed het wel als zij het initiatief nam. Zelf nam ik nooit het initiatief, ook niet als ik zin had. Dat durfde ik niet.

Seksueel misbruik

Ik liet nooit iets merken van de drempel die ik moest nemen, ik gunde het haar om een fijn seksleven te hebben. Na een jaar of tien kreeg ik last van herbelevingen. Ik ben seksueel misbruikt en die herinneringen bleken terug te komen tijdens het vrijen. In het begin kon ik ze nog wel onderdrukken en liet ik niks merken, maar op een gegeven moment had ik zo’n heftige herbeleving dat ik helemaal overstuur raakte.

Plicht om te vrijen

Mijn vriendin wist wel dat ik seksueel misbruikt was, maar niet dat ik daar zo’n last van had tijdens het vrijen. Toen haar dat duidelijk werd, zei ze meteen dat we ook zonder seks bij elkaar konden zijn, als ik dat liever wilde. Ik schrok in eerste instantie. Ik voelde dat het toch een beetje mijn plicht was om met haar te vrijen. Hoe kon ik nu verwachten dat ze bij me bleef als ik geen seks meer wilde? Ik begon steeds meer afstand van haar te nemen, omdat ik haar iets anders gunde. Ik vond dat ze beter een andere vrouw kon zoeken, maar zij verzekerde me dat ze daaraan totaal geen behoefte had. Er is veel meer belangrijk in een relatie, vond ze. En seks was een onderdeel dat zij wel kon missen. Ze vond me gewoon leuk en lief om wie ik ben.

Ze dringt nooit aan

Toen dat eenmaal tot mij doordrong, viel er zo’n last van me af. Ze houdt gewoon van mij om wie ik ben. Zelfs als ik haar geen seks kan geven, wil ze blijven. Dat gaf me enorm vertrouwen. Het feit dat ze sinds die dag nooit meer een poging heeft gedaan om verder te gaan, maakte dat vertrouwen steeds sterker. Inmiddels kan ik weer tegen haar aanliggen in bed en haar knuffelen en zoenen zonder de angst te hebben de verkeerde indruk te wekken. Het wordt nooit broeierig, ze dringt nooit aan.

Niet overdragen op de kinderen

Ik denk dat zij soms wel masturbeert. Daar hebben we het niet over, maar ik vind het helemaal niet erg als ze dat doet. Ik ben juist blij voor haar dat zij ervan kan genieten. Tegen mijn kinderen heb ik ook nooit gezegd dat seks vies is of dat ze er maar niet aan moeten beginnen ofzo. Het is fijn en gezond en ik gun iedereen een prettig seksleven, alleen voor mij persoonlijk hoeft het niet meer.

Leven zonder druk

Al durf ik ook niet helemaal uit te sluiten dat ik ooit weer zin in seks ga krijgen. Het lijkt me niet waarschijnlijk na tien jaar, maar ik zeg niet nooit. Als ik ooit de behoefte krijg, weet ik zeker dat ik me bij haar durf te uiten. Ze gaf me zoveel ruimte en vertrouwen.

Ik hoor van andere vrouwen zo vaak dat ze eigenlijk geen seks willen, maar toch met hun partner naar bed gaan omdat ze vinden dat het moet. Ik weet nu: het hoeft dus helemaal niet. Waarom zou je het jezelf in godsnaam aandoen? En wat zou je partner ervan vinden als hij of zij weet dat jij het tegen je zin doet? Dan kun je toch beter eerlijk zijn? Ik voel me in elk geval een stuk beter nu de druk van seks er helemaal af is. Het maakt onze relatie beter dan-ie ooit is geweest.”