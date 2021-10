De slaapkamergeheimen van Nadine (29): “Mijn bevrediging haal ik vooral uit het orgasme van de ander”

Wat gebeurt er in jouw slaapkamer? In onze rubriek Slaapkamergeheimen spreekt Libelle iedere week een lezeres over haar seksleven. Nadine (29): “We bespraken wel dat we eigenlijk weer seks zouden willen, maar niemand nam vervolgens het initiatief.”

“Sinds ongeveer tien maanden ben ik vrijgezel en laatst realiseerde ik me voor het eerst dat het eigenlijk best goed gaat. In het begin was ik er echt kapot van dat ze het had uitgemaakt. Het was ook lastig, want we zijn collega’s en hebben veel dezelfde vrienden. Het deed me pijn om haar te zien en daarom zorgde ik dat we geen overlappende diensten hadden. Ik probeerde haar te vermijden, maar daar werd ik nog eenzamer van. Onze levens zijn gewoon te veel in elkaar vervlochten. Dus besloot ik haar niet langer uit de weg te gaan, ook al duurde het rouwproces daardoor vast langer.

Overal voor in

We hadden een fijne relatie, vond ik. In het begin waren we vreselijk verliefd op elkaar. Vóór mij was ze altijd met mannen geweest, dus in het begin was ik nog wel onzeker. Kon ik haar wel alles geven wat ze nodig had? Maar zij stelde me gerust, vond dat er echt geen piemel nodig was om goede seks te hebben. En dat bleek ook wel. Het was explosief gewoon. We stonden de hele tijd ‘aan’, konden niet van elkaar afblijven. Ik kwam regelmatig te laat op het werk omdat we niet konden stoppen. Speeltjes, pakjes, spannende plekjes... overal was ze voor in. Nooit hoefde ik bang te zijn om afgewezen te worden.

Geforceerd tot een hoogtepunt

Tot er op een dag iets gebeurde wat ik eigenlijk nog steeds niet goed begrijp. Ik was haar aan het vingeren, zoals ik dat al zo vaak gedaan had, toen zij ineens aangaf dat ze het vond kietelen. Ik probeerde de houding aan te passen, maar wat ik ook deed, ze vond het niet prettig. Geforceerd probeerde ik haar toch naar een hoogtepunt te brengen, maar het werd alleen maar ongemakkelijk, alsof we een Ikea-kast in elkaar aan het zetten waren, ofzo.

Makkelijker om het niet te doen

Sinds die dag kreeg ik er steeds vaker last van dat ik me onzeker voelde tijdens het vrijen. Ik kwam daardoor te veel in mijn hoofd te zitten, waardoor het nóg lastiger werd. Steeds vaker kwamen we in situaties terecht waarin we elkaar niet meer leken te kunnen vinden. De ‘vibe’ was weg. Ik weet nog steeds niet zeker of onze relatie nou slechter ging omdat we minder seks hadden, of dat we minder seks hadden omdat onze relatie slechter werd. Maar feit is dat er in het laatste half jaar van onze relatie helemaal geen seks meer was. Het was gewoon makkelijker om het niet te doen, denk ik.

We hebben het er nooit echt over gehad wat er nou speelde. We bespraken wel dat we eigenlijk weer seks zouden willen, maar niemand nam vervolgens het initiatief. Ik wilde wel, maar ik durfde niet.

Onzekerheid

Ik ben heel erg voor open communicatie tijdens de seks, maar blijkbaar ben ik zelf niet zo erg open. Eigenlijk heb ik sowieso nooit gezegd wat ik lekker vond en wat niet. Ja, één keer, toen ze iets te enthousiast was tijdens de anale seks en het pijn deed, zei ik ‘stop’. Maar verder heb ik nooit iets aangegeven. Ook bij eerdere relaties of scharrels niet. Deels is dat, denk ik, omdat ik zelf niet goed weet wat ik lekker vind en deels omdat ik die vrouwen niet onzeker wil maken.

Op de een of andere manier trek ik altijd vrouwen aan die nog nooit eerder intiem zijn geweest met een vrouw. Moet ik ze dan tijdens die eerste ervaring zeggen dat ze iets niet goed doen? Dat wil ik liever niet.

Gefakete orgasmes

Zelfs mijn orgasmes fake ik. Ik denk dat ik dat heb overgehouden aan de tijd dat ik nog niet wist dat ik op vrouwen viel. Ik had toen veel vriendjes en dacht dat seks nu eenmaal zo hoorde. Omdat ik er niks aan vond, fakete ik een orgasme. Dan stopte het tenminste.

Toen ik eenmaal vrouwen ging daten, bleef ik faken. Gek toch? Terwijl ik klaarkomen niet eens belangrijk vind. Mijn bevrediging haal ik vooral uit het orgasme van die ander. Maar blijkbaar verwacht ik dat mijn sekspartner wil dat ik ook klaarkom. Terwijl ik misschien beter kan zeggen dat dat voor mij niet echt haalbaar en zeker ook niet nodig is.

Fantaseren mag

Ik heb me voorgenomen om daar in een volgende relatie meteen eerlijk over te zijn. Dan kan ik meer mezelf zijn en daar wordt de seks sowieso fijner van. Wanneer ik weer aan een nieuwe relatie toe ben, weet ik niet. Ik heb soms wel leuke gesprekken op Tinder, maar tot een ontmoeting laat ik het niet komen. Misschien hoop ik stiekem toch dat mijn ex straks weer in me ziet wat ze vroeger in me zag. Ik weet wel dat dat niet reëel is, maar fantaseren mag. Toch? En tot die tijd kijk ik graag porno. Daar kan ik me goed mee vermaken. En ik hoef nooit iets te faken.”

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!