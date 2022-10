De slaapkamergeheimen van Nana (46): “Niemand weet dat ik al twaalf jaar geen seks heb gehad”

Nana (46): “Ik sta al 12 jaar droog. Ik heb geen seks met een partner en ook niet met mezelf. Niet dat ik daar bewust voor gekozen heb, zo is het gewoon gelopen. Toen mijn relatie voorbij ging, dacht ik het komt wel weer een keertje. Maar de dagen werden weken en de weken werden maanden. En dan is het opeens 2022.

De waarheid vertel ik niet

En het stomme is, niemand weet dat ik seksueel helemaal niet actief ben. Mensen hebben het beeld van mij dat ik er wel pap van lust. Ik zie er goed uit, ben welbespraakt, gewoon een leuke verschijning. Mensen nemen daarom aan dat ik een druk seksueel leven heb en eerlijk gezegd laat ik ze graag in die waan. Ik lieg er niet over, maar de waarheid vertel ik ook niet. Ik laat het meestal een beetje in het midden of zeg zoiets als: ik hou mijn privéleven liever voor mezelf.

Jaloezie

Ik heb wel vriendinnen die weten dat ik geen partner heb. Als zij weer eens zitten te vertellen over een nieuw seksueel avontuur, ben ik soms wel eens jaloers. Niet dat ik die partner zou willen hebben - ze zijn allemaal even onbetrouwbaar - maar het lijkt me wel weer fijn om aangeraakt te worden. Gezien en geliefd te worden.

Veel thuis

Maar op een datingsite gaan, wil ik niet. Ik wil liever iemand live tegenkomen, dan kan ik de energie meteen voelen en weten of de vibe er is. Maar ja, veel mensen kom ik niet tegen sinds ik sinds een paar jaar in de ziektewet zit. Ik heb een burn-out en allerlei andere klachten waar ik maar geen diagnose voor krijg. Ik zit veel thuis dus en daar kom je weinig nieuwe mensen tegen.

De complimentjes-man

Ik heb wel een man in mijn omgeving die erg lief voor me is. Bij hem voel ik me veilig en hij geeft me vaak complimentjes. Maar hij heeft al een vrouw, dus daar begin ik niet aan. Daarbij vind ik hem te kort, ik val op mannen die langer zijn dan ik.

Nooit mooi genoeg

Vroeger had ik veel sjans. Als ik uitging, waren er altijd wel mannen die mijn nummer kwamen vragen of een praatje aanknoopten, maar ik ging er nooit op in. Ik had een dikke muur om me heen. Geloofde gewoon niet dat ze me echt leuk vonden. Ik was zo onzeker over mijn uiterlijk, dat heeft me erg geremd. Als ik nu foto’s terug kijk, zie ik een mooie dame met lange benen, mooie billen en een goede kop. Maar toen dacht ik alleen maar dat ik niet mooi genoeg was om een man te krijgen. Niet goed genoeg.

Op slag verliefd

Dat beeld werd bevestigd toen ik op slag verliefd werd. Ik had een vakantievriendje, die na een korte romance besloot terug naar zijn ex te gaan. Blijkbaar had hij me alleen maar gebruikt om een gat te vullen. In diezelfde periode was ik ook verliefd op een collega. Ik voelde me zo gevleid dat hij mij koos om tijd mee door te brengen. Iedereen vond hem leuk, maar hij ging met mij wandelen in de pauze en stiekem zoenen na werk. Ik was helemaal in de wolken, maar ook hij besloot terug te gaan naar zijn ex en mij te dumpen.

Straf van God

Daarna kreeg ik een vriend met wie ik een geweldige klik had. Ook seksueel. Al deed het wel pijn, elke keer dat ik klaar kwam. Ik dacht toen dat het een straf van God was, omdat wij niet getrouwd waren en het zondig was wat wij deden. Later bleek ik endometriose te hebben. Dat maakt elke aanraking pijnlijk.

Gedumpt

Na een paar maanden maakte mijn vriend het uit, omdat ik ‘toch teveel op zijn ex leek’. Ik was er zo kapot van en heb een jaar om hem gehuild. Ik voelde me zo gebruikt en gedumpt dat ik besloot me alleen nog open te stellen voor iemand die vol voor mij kan gaan. Die iemand heeft zich nog niet aangediend.

Die ene persoon

Maar ik geloof er wel in dat ik iemand ga vinden die echt bij me past. Al ga ik er vanuit dat ik eerst beter in mijn vel moet zitten. Als ik me weer beter voel en een normaal leven kan leiden, komt het vanzelf wel. Dan gaat de energie weer stromen. En als het water stroomt, krijg je beekjes en wordt de grond weer vruchtbaar. Nu staat alles droog, dan bloeit die bloem ook niet. Als ik iemand tegenkom die mij triggert, gaat het wel weer stromen. Daar ben ik zeker van.”