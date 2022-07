De slaapkamergeheimen van Noah (26): “Eindelijk kwam ik ook klaar. Zo kan het dus ook, dacht ik”

Wat gebeurt er in jouw slaapkamer? In onze rubriek Slaapkamergeheimen spreekt Libelle iedere week een lezer(es) over zijn/haar/hen seksleven. Noah (26): “Na een periode waarin ik weinig woog, was ik aangekomen en kreeg ik rondingen en borsten, waar ik totaal niet blij mee was”.

Noah (26): “Tijdens mijn middelbareschooltijd en nog een tijdje daarna, tijdens mijn studie, heb ik gedacht dat ik ‘gewoon’ met een man en kinderen zou eindigen. Mijn idee was dat dat nu eenmaal van mij verwacht werd en ik heb er eigenlijk nooit zo bij stilgestaan dat het ook anders kon.

Anders

Ik voelde wel vaak dat ik anders was. Ik heb drie oudere broers, dus ik was misschien daardoor te ‘jongensachtig’ voor de meisjes die ik kende. Maar ik was ook te ‘meisjesachtig’ voor de jongens in m’n omgeving en voelde me nergens bij horen. Ik probeerde vooral te voldoen aan de verwachtingen die de wereld nu eenmaal van mij als meisje had.

Op een gegeven moment kreeg ik een vriend. 3,5 jaar ben ik met hem geweest. Ik ging me vrouwelijker kleden, make-up dragen en probeerde me aan te passen. De seks vond ik weinig aan, een orgasme had ik nooit, maar er zijn wel meer vrouwen voor wie dat lastig is, dacht ik.

Eerste orgasme

Pas toen het uitging, ging ik mijn eigen baggy broeken en truien weer dragen. Toen ik een relatie met een vrouw kreeg, ontdekte ik hoe seks ook kan zijn. Eindelijk kwam ik ook klaar. Zo kan het dus ook, dacht ik.

Ik vertelde mijn ouders en de rest van mijn omgeving dat ik gay ben en iedereen reageerde er goed op. Ik heb er nooit mee geworsteld ofzo. Wel bleef er een knagend gevoel in me zitten. Er klopt nog steeds iets niet, voelde ik.

Open en jezelf zijn

Het ging uit met mijn vriendin en ik kreeg een nieuwe relatie met een vrouw, mijn huidige vriendin. Met haar kan ik nog meer mezelf zijn, ook in bed. We zijn heel open met elkaar en spreken veel over seksualiteit en gender.

Trauma

Intussen was ik ook een traject bij een psycholoog gestart. Ik ben namelijk verkracht door een man waar ik een hele goede band mee had en dat trauma had ik niet goed verwerkt. Ik dacht dat het knagende gevoel in mijn binnenste vooral daarmee te maken had. Maar tijdens de gesprekken kwam ik erachter dat er meer speelde.

Na een periode waarin ik weinig woog, was ik aangekomen en kreeg ik rondingen en borsten, waar ik totaal niet blij mee was. In gesprek met de psycholoog en ook door de dingen die ik er zelf al over gelezen had, kwam het besef bij me binnen.

Geen vrouw en geen man

Ik voel me geen vrouw. Ik dacht tot dan toe altijd binair: Je hebt mannen en vrouwen, als je niet het een bent dan ben je dus het ander. Maar toen ik X- Alles en Niets van Nanoah Struik las vol verhalen van non-binaire personen zag ik in hoe subtiel en persoonlijk gender is. Ik herkende mezelf (deels) en dacht: ik pas hier ook tussen.

Opnieuw uit de kast

Bij mijn psycholoog kwam ik voor het eerst uit de kast als non-binair persoon. Zij reageerde heel open en rustig. Dat was fijn. Daarna wilde ik het natuurlijk ook aan mijn vriendin vertellen. Die was in eerste instantie niet per se afwijzend, maar begreep ook nog niet helemaal dat er meer is dan man en vrouw. Ze snapte ook niet goed waarom non-binair zijn voor mij zo belangrijk is. Ik ben toch gewoon een mens? Waarom maakt het dan uit of ik man of vrouw ben? Ze had tijd nodig om te onderzoeken wat non-binair zijn betekent. We praatten er veel over en dat zullen we blijven doen.

Ik heb mijn haren inmiddels afgeknipt en mijn naam veranderd in iets genderneutraals. Ik wil graag verder onderzoeken hoe ik me nog meer ‘mezelf’ kan voelen. Mijn borsten hebben bijvoorbeeld nooit ‘van mij’ gevoeld en die zou ik graag willen laten verwijderen. Ook wil ik gaan kijken of ik met testosteron een minder vrouwelijke look kan krijgen. Ik word nu nog vaak gezien als vrouw en dat wil ik niet.

Invloedrijke verandering

Deze veranderingen hebben niet alleen invloed op mij, maar ook op mijn vriendin en onze relatie. Gelukkig is ze, net als ik, meer van de billen dan van de borsten, maar toch.

Ze is wel begonnen aan een relatie met een vrouw. Nu heeft ze een relatie met een non-binair persoon. Dat is even schakelen. Ze zegt dat ze op mensen valt en niet per se op mannen of vrouwen. Maar het is de vraag of ze me nog aantrekkelijk vindt als ik er straks mannelijker uitzie. Ik hoop dat onze relatie dat overleeft.

Het juiste pad

Zeker is wel dat ik dit pad opga. Voor mij is alles op zijn plek gevallen sinds ik weet dat ik non-binair ben. Ik voel me eindelijk mezelf. Geen man. Geen vrouw. Maar iemand die niet in een hokje past en gewoon een mens is. Ik ben blij dat ik erachter ben en wil nooit meer terug.”