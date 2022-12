De slaapkamergeheimen van Petra (50): “We spraken af het iedere zondag te doen, als hij me de rest van de week met rust zou laten

Wat gebeurt er in jouw slaapkamer? In onze rubriek Slaapkamergeheimen spreekt Libelle iedere week een lezeres over haar seksleven. Petra (50): “Van een stukje chocola kan ik vaak meer genieten. En dat is een stuk makkelijker te krijgen.”

Petra (50): “Op mijn achtste leerde ik klaarkomen. Mijn buurmeisje, die iets ouder was, liet me zien hoe zij haar vagina altijd onder de douchestraal hield. Ik deed het na en het voelde goed. Ik wist natuurlijk niet dat het seksueel was, maar het voelde lekker en ik ging ermee door. Mijn ouders waren ervan op de hoogte en lieten me dat gewoon doen.

Min of meer elke dag heb ik sinds die tijd mijn vagina onder de straal van de badkraan gehouden. Pas een paar jaar geleden ben ik ermee opgehouden en stapte ik over op een vibrator. Vooral om water te besparen.

Opwinding

Naast de kleine hoogtepunten die ik voel tijdens het masturberen met vibrator of waterstraal, heb ik eigenlijk nooit opwinding gevoeld. Ik denk weleens dat de harde stimulatie van de straal de reden is dat ik tijdens het vrijen met een partner geen seksueel gevoel ervaar. Ik kan zoenen, strelen, beffen en pijpen wel fijn vinden, maar opgewonden raak ik er niet van. Penetratie is zelfs vaak pijnlijk. Ik doe het eigenlijk liever niet.

Explosie

Ik heb altijd vriendjes gehad en sinds mijn zestiende dus ook altijd wel seks. Ik vond dat niet per se lekker, maar was wel blij met de aandacht die ik kreeg. Ik vond het er ook gewoon een beetje bijhoren. Ik heb moeite met het aangeven van grenzen. Tot mijn veertigste dacht ik dat alleen mannen van seks kunnen genieten, dat dat er voor vrouwen gewoon niet inzat. Ook al wist ik natuurlijk inmiddels wel dat ik zelf iets lekkers kon voelen, het voelde voor mij nooit als de aardbeving of explosie waar anderen seks weleens mee vergelijken. Van een stukje chocola kan ik vaak meer genieten. En dat is een stuk makkelijker te krijgen.

Geen aantrekkingskracht

Ik heb jaren samengewoond met een man waar ik geen lichamelijke aantrekkingskracht bij voelde. Het klikte wel op andere fronten, maar het had platonisch moeten blijven, want ik wilde geen seks en hij wel. Hij deed daar ook zijn best voor, met mooie kleren, een lekker geurtje, goede muziek en een kaarsje. Ik denk dat veel vrouwen er echt gelukkig van zouden worden, maar ik niet. Ik wilde wel geborgenheid en aanraking, maar niks seksueels. Ik sliep elke nacht met mijn armen gekruist voor mijn lichaam, om maar te voorkomen hij aan me zou zitten wanneer ik sliep. Uiteindelijk vroeg ik hem of hij een andere vrouw kon zoeken voor de seks, maar dat wilde hij niet. Hij wilde mij.

Op slot

We spraken af dat we elke zondagavond om tien uur zouden vrijen, als hij me de rest van de week met rust zou laten. Dan wist ik waar ik aan toe was. Als het dan zondagavond was, zei ik om half tien tegen mijn kat: ‘Ik moet zo weer naar boven.’ Als ik na een uur of zo weer beneden kwam, kon ik weer verder met waar ik zelf zin in had. Blij dat ik er weer voor een week vanaf was. Mijn cyclus werd uiteindelijk heel kort, waardoor ik steeds vaker en langer ongesteld werd. Misschien hielp mijn lichaam me op die manier om minder vaak te hoeven. Na tien jaar werd ik uiteindelijk een aantal keer verliefd op een andere man en ging mijn vagina steeds vaker op slot als mijn vriend met me wilde vrijen. Tot het op een gegeven moment helemaal niet meer lukte. Het ging echt pijn doen.

Paddo’s

Toen ik andere relaties kreeg, ging die pijn gelukkig over. Maar echt genot was er niet. Sinds een paar jaar voel ik ook weer pijn. Ik heb me maar één keer seksueel heerlijk gevoeld tijdens het vrijen. Dat was toen mijn vriend en ik allebei een kleine hoeveelheid paddo’s hadden genomen. We begonnen te zoenen en dat was al veel gevoeliger dan ik ooit had ervaren. Toen hij later in me kwam, deed het geen pijn en voelde ik echt genot tijdens de beweging in me. Dit had ik nog nooit gevoeld. Zo voelde echte opwinding dus. Eindelijk. Ik maande hem langzamer te bewegen, want ik wilde het goed voelen. Maar hij kwam al na een paar seconden klaar. Helaas.

Goed orgasme

De week erna namen we weer een gram paddenstoelen, maar het effect bleef uit. Ik heb me nooit meer zo gevoeld. Ik benijd vrouwen die wel gewoon kunnen genieten van seks en een goed orgasme kunnen krijgen. Ik zou ook weleens sterren willen zien en de energie door mijn lijf voelen stromen. Eén keer voelde ik iets gebeuren toen een vriendje me uitgebreid aan het likken en vingeren was, maar het voelde meer als bubbels in 7Up, dan als de explosie waarop ik had gehoopt.”