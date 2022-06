De slaapkamergeheimen van Renske (48): “We vrijen veel en nemen er vaak echt de tijd voor, met massages en tantrische meditaties”

Wat gebeurt er in jouw slaapkamer? In onze rubriek Slaapkamergeheimen spreekt Libelle iedere week een lezeres over haar seksleven. Renske (48): “Het zijn de gesprekken die we samen hebben, de aandacht voor elkaar en de aanrakingen en knuffels die we elkaar geven tussendoor”

Renske (48): “In mijn bedrijf begeleid ik mensen met lichaamsgerichte therapie, ademwerk, tantra en yoga. Mijn lief is financieel manager. Met zijn kantoorbaan zit hij helemaal in de matrix. We hebben daarmee een behoorlijk verschil, maar het klikte meteen tussen ons.

Ik zag zijn tekst op de dating app en voelde meteen dat het goed was. En zelfs toen we wederzijds onze eerste date een paar keer moesten afzeggen, hadden we er beiden vertrouwen in. Er hing iets in de lucht: liefde. Zoiets voel je gewoon. Al kun je er natuurlijk ook wel naast zitten.

Zielniveau

Ik wilde het rustig aan doen toen ik mijn huidige lief leerde kennen. Ik had een negatieve ervaring achter de rug. Wilde niet meteen bovenop elkaar duiken om er daarna achter te komen dat we toch niet bij elkaar zouden passen. Het duurde denk ik wel drie maanden voor we voor het eerst de echte intieme seks hadden. Die maanden ervoor streelden en knuffelden we elkaar rustig en zacht. We wilden elkaar vooral beter leren kennen. Toen het eenmaal zover was, waren we echt al op zielsniveau verbonden met elkaar. Nou dat merk ik je wel in bed, hoor. Wat een feest!

Tantrische meditaties

Dat is nu, drie jaar later, nog steeds zo. We wonen niet samen, maar zien elkaar bijna elke dag wel. We vrijen heel veel en nemen er vaak ook echt de tijd voor, met massages en tantrische meditaties. Mijn vriend weet dat wij vrouwen tijd nodig hebben om te ontspannen. Vrouwen staan altijd aan hè? Dat is onze natuur. We hebben de verantwoordelijkheid om onszelf te beschermen. Daardoor hebben we meer tijd nodig om vertrouwen te ervaren, te verzachten en te openen naar de ander.

Monogaam

Mijn vriend begrijpt dat en neemt die tijd. En dat begint al ver voordat we in bed belanden. Het zijn de gesprekken die we samen hebben, de aandacht voor elkaar en de aanrakingen en knuffels die we elkaar geven tussendoor. Omdat we monogaam zijn voelt het extra veilig om dit pad samen te bewandelen.

Ruimte

In onze relatie is er ruimte om alles te bespreken. Als ik een keer zin heb om alleen te slapen, vindt hij dat helemaal prima. Hij is geen onvolwassen man die zichzelf niet kan dragen. Als hij alleen wil zijn, begrijp ik dat ook. We laten elkaar vrij en projecteren onze angsten en onzekerheden niet op elkaar. Het geeft zoveel vrijheid als je als partner gewoon in je eigen kracht kunt blijven staan, zonder te gaan hangen op je partner omdat hij je moet bevestigen of een goed gevoel moet geven. Of andersom.

Leiderschap

Voor mijn werk train ik vrouwen en mannen om in hun kracht te komen en hun plek in deze wereld stevig in te nemen. Vrouwen zijn vaak niet gewend om aan te geven wat ze nodig hebben. Soms hebben ze er zelfs nooit echt bij stilgestaan wat hun werkelijke behoeftes zijn. Terwijl vrouwen zo belangrijk zijn om leiderschap te nemen in deze wereld.

Trouw aan jezelf

Door een bijzondere combinatie systemische bewustzijnswerk, yoga, tantrische oefeningen met mensen te doen, ervaren ze wat hun behoeftes zijn en hoe ze die kenbaar kunnen maken. Daar worden ze krachtig van en wie in haar of zijn eigen kracht staat, leunt niet meer op de partner. Je speelt geen spelletjes, hebt geen bindings- of verlatingsangst meer en blijft trouw aan jezelf.

Zelfontwikkeling

Tantra heeft voor veel mensen een slechte naam, alsof het allemaal over seks gaat en iedereen het maar met iedereen doet in dat wereldje. Ik ervaar dat zelf heel anders. Tantra gaat over zelfontwikkeling. Je gebruikt seksuele energie voor je ontwikkeling, dat is iets heel anders. Mijn lief en ik seksen overigens wel hoor en daar genieten we ook erg van. Maar het meest bijzondere wat we ooit samen meegemaakt hebben, gebeurde gewoon met kleren aan. Het was een full body orgasme. We keken elkaar diep in de ogen, alles om ons heen leek te verdwijnen en er was niets anders dan de pure liefde tussen hem en mij. Zoiets magisch had ik nog nooit eerder meegemaakt.”