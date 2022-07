De slaapkamergeheimen van Ria (62): “Een full body orgasme voelt heel intens en kan uren aanhouden”

Wat gebeurt er in jouw slaapkamer? In onze rubriek Slaapkamergeheimen spreekt Libelle iedere week een lezeres over haar seksleven. Ria (62): “Ik heb 29 jaar gedacht dat seks niks voor mij was”

Bianca Looman Getty Images

Ria (62): “Heb je die Netflix serie met Gwyneth Paltrow gezien? Sex, Love & goop heet het. Daarin zie je iemand een full body orgasme krijgen. Nou, dat kan ik dus ook. Niet om op te scheppen ofzo, maar meer om aan te geven dat zoiets dus echt mogelijk is. Het vergt wel wat oefening, maar ik blijk dus energie door mijn hele lijf te kunnen voelen stromen. Zonder dat iemand me op dat moment aanraakt.

Best apart he? Voor iemand die dacht niet zo seksueel te zijn. Ik heb 29 jaar gedacht dat seks niks voor mij was. Omdat mijn man er wel behoefte had en prikkelbaar werd als we niet vreeën, had ik de afspraak met hem dat hij twee keer per week met me naar bed mocht. Eigenlijk moet ik zeggen: hij mocht in mij masturberen. Voor mij persoonlijk was er niks aan. Het was echt twee keer over mijn borst aaien, twee keer langs mijn vagina wrijven en hup erin. Dan een paar keer op en neer gaan tot hij klaar kwam en in slaap viel. Ik bleef dan achter. Leeg, eenzaam en niet gelukkig.

Vaginistisch

Na 29 jaar van dit soort seks werd ik vaginistisch. Ik denk dat mijn lichaam me wilde beschermen. Later heb ik er meer over gelezen en als je een vagina penetreert die niet helemaal goed opgezwollen is, ontstaat er eelt tegen de binnenwanden. Je kunt je wel voorstellen dat er bij mij flink wat eelt op zat. Mijn vagina wilde gewoon niet meer.

Einde huwelijk

Toen bleek dat ik niet meer gepenetreerd kon worden, zijn mijn ex en ik bij een seksuoloog terecht gekomen. Die vertelde doodleuk dat ik gewoon wat meer zin moest maken. Hij had helemaal geen oog voor mijn behoeftes, hij vroeg me niet eens of ik het wel leuk vond. Ook de groepstherapie waar we onder begeleiding van twee mannen aan mee deden, hielp ons niet. Mijn man werd steeds dwingender. Dan kwam hij met sexy lingerie aan, zogenaamd als cadeautje voor mij. Terwijl ik dacht: dit is voor jou toch? Ik voelde me echt mislukt als vrouw. Ik kon hem niet bieden wat hij nodig had. Hij voelde ook dat hij faalde en uiteindelijk klapte ons huwelijk.

Verplichting

Ik was opgelucht dat ik ervan af was en doodmoe. Drie jaar had ik nodig om bij te komen van alles en pas toen kwam er bij meer wat ruimte. Ik kreeg een nieuwe vriend met wie penetratie in eerste instantie wel lukte, maar na een tijdje begon het voor mij weer als een verplichting te voelen. Ik klapte weer dicht en besloot ermee te stoppen en me eens te gaan verdiepen in mezelf. Te lang had ik voor anderen klaar gestaan. Telkens maar gedaan wat die ander wilde of nodig had, mezelf daarbij veel te veel uit het oog verliezend.

Penetratie

Ik besloot beter voor mezelf te gaan zorgen. En uit te zoeken wat ik zelf eigenlijk wilde en fijn vond. Wat bleek? Het is net als met groenten: de een houdt nu eenmaal van broccoli en de ander meer van spruitjes. Ik ben blijkbaar iemand die niet per se van penetratie houdt. Dat betekent niet dat ik niet kan genieten van aanraking. Ik houd juist van aanrakingen, soms zacht en soms heel stevig. Als het maar niet tot penetratie moet leiden, voel ik juist hele fijne dingen.

Heling

Anderhalf jaar geleden ontmoette ik mijn vriend. Al tijdens de tweede date vertelde ik hem dat penetreren niet echt mijn ding is. Ik had verwacht dat hij af zou haken, maar niets is minder waar. Hij vindt het geen enkel probleem en samen hebben we zoveel lol in bed. We vrijen uren en uren, knuffelen, strelen, aaien. Een keer heeft hij, na overleg, me geprobeerd te penetreren. We hadden al uren gevreeën en we wilden graag nog dichter bij elkaar zijn. Ik had echt gedacht dat het zou lukken, maar het ging niet. Het voelde voor mij alsof iemand een mes in mijn vagina stak. Blijkbaar was mijn hoofd er wel klaar voor, maar mijn lichaam nog niet. Ik heb nog meer heling te doen en verzamel nu positieve seksuele ervaringen.

Full body orgasm

Met deze man gaat dat super. Zelfs als we naakt tegen elkaar liggen, voel ik al van alles. Als mijn hij me lang aangeraakt heeft, kan mijn vriend met lichte en langzame bewegingen de orgastische energie door mijn lichaam verplaatsen. Ook als hij me net niet aanraakt. Zo’n full body orgasme voelt heel intens en kan uren aanhouden. Heel wat beter dan de korte clitorale orgasmes die ik vroeger heel soms had. Ik blijk toch enorm van seks te houden, had ik maar eerder geweten dat dit ook seks is.”