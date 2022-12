De slaapkamergeheimen van Rihanna (37): “Maximaal een keer per week daten mijn man en ik iemand anders”

Rihanna (37): “Komend weekend gaan mijn vriend en ik weer een rollenspel doen. Ik speel dan de babysitter en hij de vader die de babysitter komt aflossen. Wat er daarna gebeurt, weet ik nog niet. Maar ik verheug me er enorm op.

Ongeveer eens per maand nemen we de tijd om echt uitgebreid te vrijen. Dan doen we altijd iets bijzonders, zoals een rollenspel. Maar het kan ook iets in de BDSM zijn of een uitwisseling met iemand anders. Daarnaast doen we het zo’n vijf keer per week minder uitgebreid. Eigenlijk elke keer als we elkaar zien.

Je zou kunnen zeggen dat we een heel actief en bevredigend seksleven hebben en dat komt denk ik ook doordat onze relatie open is. We ontmoetten elkaar zo’n vier jaar geleden tijdens een tantraworkshop en er was meteen een klik. Maar omdat we allebei net op het tantrapad begonnen waren, wilden we geen relatie. Er was nog zo veel uit te zoeken en te ontdekken, ook met anderen. We wilden elkaar niet belemmeren en bleven allebei met anderen daten. Ondertussen ontwikkelde onze relatie zich steeds verder. Blijkbaar kon het dus gewoon: een fijne relatie met elkaar hebben en genieten van het contact met andere mensen.

Na vijf maanden hebben we het toen toch maar uitgesproken: wij zijn een stel. We legden de afspraken in onze relatie vast in een soort relatiecontract. Een vriend van ons had daar een template voor gemaakt dat wij mochten gebruiken. Dat was zo’n goede manier om na te denken over wat je wilt en verwacht van elkaar. En dat vervolgens ook met elkaar te bespreken.

Wij spraken bijvoorbeeld af om samen naar seksfeestjes te gaan, maar daar ook altijd samen weer te vertrekken. We mogen ook bij de ander inbreken als we iets niet prettig vinden en we geven altijd prioriteit aan elkaars gevoelens boven die van diegene waarmee we aan het spelen zijn. Met anderen daten staat ook in het contract. Dat doen we maximaal eens per week. In het begin vertelden we elkaar tot in detail wat we gedaan hadden, maar dat voelde te klinisch. Nu vertellen we vaak alleen wat echt bijzonder was. Meer vragen mag, maar is voor ons allebei meestal niet nodig.

Jaloers voel ik me meestal niet, ik ben vooral blij dat hij het zo leuk heeft. Hij is ook niet erg jaloers, al komen we soms dingen tegen die lastig zijn. Zo waren we een keer samen op een seksfeestje waar ik een trio had met twee mannen. Dat vond mijn vriend te heftig. Tuurlijk vind ik het op zo’n moment jammer dat ik moet stoppen met iets wat ik lekker vind. Maar ik kijk liever naar alles wat er wél mogelijk is binnen onze relatie. En het feit dat hij het nu nog te heftig vindt, zien we niet als reden om het nooit meer te doen. Het wordt juist iets om naar toe te werken. Door bijvoorbeeld eerst een trio te hebben waar mijn vriend zelf ook aan meedoet, zodat hij een beetje kan wennen. Zo verleggen we telkens onze grenzen en houden we het spannend.

Wat ik zelf heel spannend vond was toen hij iemand had uitgezocht die naar mijn huis zou komen. Van tevoren hadden we wel een lijstje gemaakt met mensen die ik leuk vond, maar dan nog. Toen ik de deur op de afgesproken tijd opentrok, was ik oprecht blij met wie hij voor me had uitgekozen: een hele leuke vrouw.

Het feit dat ik ook op vrouwen val, is geen probleem voor hem. Soms komen we wel eens een vrouw tegen die we allebei leuk vinden, maar meestal hebben we niet helemaal dezelfde smaak. Als ik een vrouw zie die ik bij hem vind passen, wijs ik haar aan. Dat waardeert hij alleen maar. Dat is zo fijn aan deze relatie, we kunnen overal eerlijk over praten. In mijn vorige relatie had ik de hele dag ruzie als ik in de trein iemand zag die ik leuk vond. Nu bespreken we dat gewoon.

Elk jaar evalueren we ons contract. Dienen de afspraken die erin staan ons nog? Of zijn onze grenzen inmiddels opgeschoven en hebben we nieuwe afspraken nodig? We vragen vrienden om hierover mee te denken, zij kunnen er net iets afstandelijker naar kijken. Een paar weken geleden hebben we in het contract aangepast hoe vaak we met anderen kunnen afspreken. Er stond eens per week, maar moeten er dan 7 dagen tussen zitten? Of kun je ook op zaterdag en op zondag afspreken? We hebben er nu vier keer per maand van gemaakt, maar het kan best zijn dat we die afspraak er op termijn helemaal uithalen. Het blijft moeilijk om het precies goed vast te leggen en als een regel niet helpt maar juist belemmert, hebben we er weinig aan.”