De slaapkamergeheimen van Saar (43): “Onvoorwaardelijke liefde, daar ga ik voor”

“Seks is voor mij altijd iets geweest wat enkel binnen het huwelijk - of een stabiele liefdesrelatie - plaatsvindt. Die overtuiging kwam vooral voort uit mijn geloof. Maar nu komt het steeds meer voort uit zelfliefde. Ik kan en wil mezelf niet aan de eerste de beste geven. Het mag iemand zijn die het compleet waard is en die mij het compleet waard vindt omdat ik het waard ben. Onvoorwaardelijke liefde, daar ga ik voor. Ik accepteer niks minder dan dat.

Voor wat hoort wat, of toch niet?

Mijn stukgelopen huwelijk heeft me dat geleerd. Ik wil alleen nog onvoorwaardelijkheid en niet het idee hebben dat ik eerst iets moet geven voor ik iets terugkrijg. Bij mijn ex had ik telkens dat gevoel. Vaak was datgene wat ik hem moest ‘geven’ seks. Als hij dat niet genoeg kreeg, werd-ie chagrijnig. Dus deed ik het maar. Zonder er zelf echt van te genieten.

Aan het einde van ons huwelijk wilde ik dat niet meer. Dat maakte hem nog geïrriteerder. Uiteindelijk wilde hij zelfs niet meer met mij in één bed slapen. Ineens zat ik in een situatie als die van mijn ouders. Zij houden van elkaar, maar slapen al jaren apart.

Klik met een ander

Dat nooit, had ik mezelf altijd voorgehouden. En nu zat ik er toch in. En niet alleen ik, ook mijn kinderen waren getuigen van de voorwaardelijkheid in onze relatie. Ik had een ander voorbeeld willen geven. Daar had ik gesprekken over met mijn man, maar dat bracht ons eigenlijk niet verder. We probeerden het echt, maar het was al te laat.

Wat ook niet hielp, was dat ik inmiddels iemand ontmoet had waarmee ik een hele intense klik voelde. Weliswaar was alles platonisch tussen ons, maar mijn man werd er erg jaloers van, wilde mijn telefoon de hele tijd checken, al mijn gangen nagaan en dwong me uiteindelijk de vriendschap te verbreken.

Mezelf opnieuw vinden

Om onze relatie te redden deed ik dat, maar het voelde meteen al verkeerd. Toen ik ook nog WhatsApp van mijn telefoon moest verwijderen en hij me niet geloofde toen ik met een vriendin een concert bezocht, was ik het zat. Ik heb WhatsApp weer op mijn telefoon teruggezet en besloot nooit meer een vriendschap op te geven voor een slechte relatie.

Ik liet een reading doen en ontdekte dat die platonische vriend en ik tweelingzielen zijn. Dat betekent niet per se dat we romantisch verbonden moeten zijn aan elkaar, maar wel dat hij op mijn pad gekomen is om mij iets te laten zien: dat ik het wel waard ben om onvoorwaardelijke liefde te ontvangen. Dat ik mezelf was kwijtgeraakt in mijn relatie, en dat het tijd werd om te helen. Ik vroeg een scheiding aan.

De kers op de taart

Nu ben ik vooral met zelfliefde bezig. Mannen zijn er niet in mijn leven, en ik heb ook totaal geen behoefte aan een betekenisloze onenightstand. Ik probeer vooral mezelf en mijn eigen lichaam weer te gaan waarderen. Afgelopen zomer ben ik ook gewoon weer in bikini het strand opgegaan. Pas als ik mezelf helemaal geaccepteerd en omarmd heb, is er ruimte voor een liefde in mijn leven. Ik wil niet afhankelijk zijn van liefde van iemand anders voor mijn geluk. Het is voor mij meer de kers op de taart.

Maar een taart is ook lekker zonder kers, dus we zien wel hoe het loopt. Mijn tweelingziel is ook al weer even gescheiden en met zijn eigen helingsproces bezig. Wie weet hoe het is als we beiden wat verder zijn en klaar voor de liefde. Het schijnt dat seks met je tweelingziel fantastisch is en daar kan ik me alles bij voorstellen. Maar pas als ik echt ga voelen dat ik hem niet nodig heb om gelukkig te zijn, zal hij waarschijnlijk naar me toekomen. Tot die tijd geniet ik van mezelf en van wie ik nu ben.

Misschien ga ik mezelf binnenkort wel een sensuele fotoshoot cadeau doen. Ik weet dat ik het waard ben. Dat ik mag shinen. En dat ga ik ook zeker doen. Ook tussen de lakens, als het op een gegeven moment zover komt.”