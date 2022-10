De slaapkamergeheimen van Sandra (41): “Ik ben sterk en feministisch, maar wil in mijn seksleven gedomineerd worden”

Wat gebeurt er in jouw slaapkamer? In onze rubriek Slaapkamergeheimen spreekt Libelle iedere week een lezeres over haar seksleven. Sandra (41): “Ik ben dominant en erg feministisch, maar wil in mijn seksleven gedomineerd worden.”

Bianca Looman Getty Images

Sandra (41): “Ik ontmoette hem via Tinder. Hij bleek op dezelfde middelbare school te hebben gezeten als ik. Dat gaf me meteen vertrouwen, al heb ik hem daar toen nooit ontmoet. In zijn profieltekst noemde hij heel expliciet waarnaar hij op zoek was: iemand om te domineren. Dat sprak me aan.

Spannende opdrachten uitvoeren

Nog voor we de eerste afspraak hadden, gaf hij me al opdrachten via de telefoon. Die moest ik uitvoeren en aan hem terugkoppelen als ik ze had gedaan. Heel opwindend vond ik dat. Toen we onze eerste afspraak hadden, gaf hij me ook een opdracht: ik mocht geen slipje dragen. Hij zou het controleren.

Ik wilde niets liever dan gehoorzamen

Hij checkte het inderdaad direct toen hij bij me in de auto stapte en ik kreeg een complimentje, want ik had hem gehoorzaamd. Natuurlijk. Ik wilde niets liever dan deze man gehoorzamen. Ik weet dat het gek klinkt, zeker voor mensen die me kennen. Ik ben best dominant en heel erg feministisch, maar blijkbaar wil ik in mijn seksleven toch gedomineerd worden. Ik had zelf ook nooit verwacht dat dit bij me zou passen.

De wereld van BDSM

Heel eerlijk wist ik ook niet dat dit bestond. Ik voel me altijd een beetje een vreemde op het gebied van seks en seksualiteit. Ik had vaak seks met allerlei mannen zonder daarbij veel te voelen. Het deed gewoon niet echt iets voor mij, maar deze wereld van BDSM had ik toen nog niet ontdekt. Toen ik zijn oproep op Tinder zag, voelde ik: dit wil ik, dit zoek ik, hiernaar heb ik altijd verlangd.

Ik moest ‘meneer’ zeggen

Hij vroeg me tijdens het eerste gesprek hoe ik het zou vinden om hem met ‘meneer’ aan te spreken. Ik voelde de opwinding meteen door mijn lijf gaan. Ik noem hem dus zo. Ik ben zijn ‘sub’ (onderdanige) die hij nog veel moet leren. Hij ‘traint’ me. Dat betekent dat we sessies hebben waarin ik doe wat hij zegt.

Een lijst met harde grenzen

Op een bepaalde manier ben ik dus aan hem overgeleverd, maar ook weer niet helemaal, want ik bepaal wel zelf de grenzen. Al voor onze eerste date vulde ik een lijst in met harde grenzen van dingen die ik absoluut niet wil, zoals poepseks, en dingen waar ik wel nieuwsgierig naar ben, zoals vastgebonden worden. En alles daar tussenin.

Striemen op mijn billen

Hij nam die lijst helemaal door en kent mijn grenzen. We hebben ook een stopwoord. Dus ik kan er altijd uit als ik wil. Ik heb het nog niet gebruikt in de twee sessies die we samen hadden. Ik genoot er alleen maar van. Hij blinddoekte me, bond mijn handen op mijn rug bij elkaar en legde me op mijn buik op bed. Daarna sloeg hij me op mijn billen met zijn vlakke hand. Eerst zacht, daarna harder en daarna keihard. Uiteindelijk pakte hij er een soort zweepje bij, de striemen daarvan staan nog steeds op mijn billen. Ik vond het zo opwindend. Nooit geweten dat pijn zo fijn kon zijn. Mijn billen waren nog een week bont en blauw en op de een of andere manier vond ik dat extra fijn: een aandenken aan zijn macht over mij.

Plassen met toestemming

Ik vind het heerlijk dat iemand anders de volledige verantwoordelijkheid over mij neemt. Dat ik als het ware zijn eigendom ben en alleen maar hoef te doen wat hij van me vraagt. Al geeft hij me soms best moeilijke opdrachten. Dan moet ik bijvoorbeeld drie keer per dag masturberen zonder klaar te komen, edgen heet dat. Ik moet hem laten weten als ik start en als ik eindig. Dat is nog best een uitdaging, ik heb natuurlijk ook gewoon andere dingen te doen. Laatst mocht ik de hele dag alleen plassen als hij daarvoor toestemming gaf. Heel opwindend en zo enorm intiem. Terwijl we elkaar op zo’n dag niet eens zien, laat staan aanraken.”