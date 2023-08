De slaapkamergeheimen van Saskia (41): “Ik overtrad meteen al mijn zelf voorgestelde regel bij een open relatie”

“Zeven jaar geleden gingen mijn vriend en ik uit elkaar. Voor de zoveelste keer. De reden? Ik wilde nog een tweede kindje met hem. Hij niet. Dit keer had ik er echt genoeg van. Ik wilde verder met mijn leven.

Op Tinder ontmoette ik een leuke architect. Het klikte. Ik zag het helemaal zitten met hem. Maar het lot besloot anders, want de avond na onze eerste date stond mijn ex-vriend weer op de stoep. Hij had nagedacht en wilde onze relatie niet verliezen. Wat hem betreft gingen we toch voor dat tweede kind.

Ik sprak nog een keer af met de architect om uit te leggen dat ik verder wilde met mijn ex, wat hij jammer vond, maar ook begreep. We kwamen elkaar zo nu en dan weleens tegen, maar echt contact onderhielden we niet.

Tot een half jaar geleden. Ook ons tweede kind zat inmiddels op school en er kwam in onze relatie wat meer ruimte. Vooral mijn vriend kreeg steeds meer behoefte aan vrijheid. Hij wilde buiten de deur experimenteren. Ik was in eerste instantie een beetje huiverig, vooral uit angst dat hij verliefd zou worden op een ander en mij dan zou verlaten. Maar na veel erover lezen, onderzoeken en praten, besloten wij onze relatie open te gooien.

Wel hadden we duidelijke afspraken: we doen het niet met iemand uit onze eigen vriendenkring, nooit in ons eigen huis, onze eigen relatie blijft altijd op één staan en we hebben allebei een veto als een van ons het niet (meer) trekt. Op mijn verzoek was daar nog een afspraak bij gekomen: we spreken niet vaker dan één keer met iemand af, anders worden we misschien verliefd op die ander.

We gingen ervoor, maar de eerste maanden gebeurde er niks. Mijn vriend bleek het vooral om het gevoel van vrijheid te gaan. Hij had bij nader inzien niet zo’n zin om moeite te doen een andere vrouw te zoeken. Maar bij mij ging het na een tijdje kriebelen. Ineens dacht ik weer aan de architect: zou hij nog beschikbaar zijn?

Ik appte hem met een vrij neutrale uitnodiging voor een museumbezoek. Niet veel later ontmoetten we elkaar op het station, waar we zo aan de praat raakten dat we de verkeerde trein en daarna de verkeerde metro instapten. In het museum zijn we niet meer terechtgekomen die dag, maar ik wist bij het afscheid wel genoeg. We zoenden voorzichtig en ik ging helemaal in de wolken naar huis.

Mijn vriend reageerde kalm en vond het goed dat ik hem nog een keer zou zien, al was dat een beetje tegen mijn eigen afspraken in. De keer erop kwam hij naar mijn werkplaats, waar we heerlijk zoenden en elkaars lichaam al een beetje verkenden. Nu ontstond er bij mij een beetje kortsluiting, want ik wilde juist dat we onze extra liefjes niet te vaak zouden zien om te voorkomen dat we verliefd zouden worden. Nu was ik zelf verliefd aan het worden. Ik kon niet wachten om hem weer te zien.

Ik besprak mijn twijfels met mijn vriend en hij vond het goed dat ik mijn gevoel verder zou onderzoeken. Dat deed ik en tijdens de derde afspraak met de architect was daar eindelijk de ontlading. Het was helemaal super. Behalve voor mijn vriend, die zat thuis kapot te gaan. Achteraf bleek een ‘je ziet me wel verschijnen’ niet fijn te zijn voor degene die thuisblijft. Hij zat te wachten en zich te verbijten.

Dat doen we nu dus anders. We spreken altijd een eindtijd af als ik naar de architect ga en ik zorg dat ik op tijd thuis ben. Zo’n drie keer per maand ga ik naar hem toe. Heerlijk vind ik dat, lekker in onze eigen bubbel. Zonder gezamenlijke verantwoordelijkheden, helemaal vrij om te ontdekken wie ik ook kan zijn. In bed doen we andere dingen dan die ik de afgelopen zeventien jaar thuis met mijn vriend gedaan heb. Die nieuwe dingen neem ik dan weer mee naar huis, net als de energie en blijdschap die ik aan elke ontmoeting overhoud.

En wat ik van tevoren nooit gedacht had, is dat het mijn vriend en mij veel dichter bij elkaar brengt. We kunnen veel beter praten met elkaar sinds ik deze extra man heb. We doen allebei ook meer ons best voor onze relatie. Meer seks hebben we ook, vooral in het begin kon ik er geen genoeg van krijgen. Nu is dat allemaal wat rustiger geworden. Er zijn nu ook dagen dat hij geen zin heeft. ‘Ga maar naar je vriendje’, zegt hij dan grappend als ik toenadering zoek. Dat doe ik niet natuurlijk, maar het is fijn om er zo open over te kunnen praten.

Ik voel me rijk en gelukkig met deze twee relaties in mijn leven. Mijn seksualiteit is weer helemaal wakker geworden en dat doet iets met mijn energie en mijn zelfvertrouwen. Daar heeft iedereen plezier van.”