De slaapkamergeheimen van Tess (32): “De focus op een orgasme loslaten, maakt de seks heel bevredigend”

Wat gebeurt er in jouw slaapkamer? In onze rubriek Slaapkamergeheimen spreekt Libelle iedere week een lezeres over haar seksleven. Tess (32): “Ik sta open voor relaties, maar ik ben niet monogaam en zie mezelf niet snel samenwonen en een gezinnetje stichten.”

Bianca Looman Getty Images

“Ik ben graag alleen en hecht veel waarde aan mijn vrijheid, ook in mijn relaties. Onze samenleving is daar niet zo op ingericht. Als je op een datingsite gaat kijken, lijkt het toch te gaan om óf platte seks óf een vaste relatie die uiteindelijk moet eindigen in samenwonen en misschien zelfs wel kinderen. Ik wil dat niet, waardoor daten voor mij soms lastig is. Ik sta open voor relaties, maar ik ben niet monogaam en zie mezelf niet snel samenwonen en een gezinnetje stichten.

De relatie met mijn ex Lotte is daarop stuk gelopen. In het begin leek zij er hetzelfde in te staan als ik, maar al snel bleek dat zij toch veel waarde hechtte aan dingen als de hele dag door appen, meerdere malen in de week afspreken en meegaan naar de familie met kerst. Dat zijn dingen die mij veel moeite kosten. Ik geef veel om haar, maar ik uit mijn liefde op een andere manier, bijvoorbeeld door lekker te koken, of een cadeautje te kopen als ik iets tegenkom dat me aan je doet denken. Uiteindelijk besloten we om als vrienden verder te gaan, wat ook beter is als je allebei andere behoeftes hebt. Ik zie haar nog regelmatig, maar we hebben geen seks meer. Ik was wel verdrietig omdat het niet werkte tussen ons, maar ben blij dat ze nog in mijn leven is.

Ik ben ook blij met mijn vriend Jeff. Hij heeft me goed opgevangen toen het uitging met Lotte. Hij is echt lief voor me en ik voor hem. We lachen veel samen, doen gezellige dingen en de seks is spetterend. Ik kan me helemaal laten gaan bij hem. En dat heeft niks te maken met zo snel mogelijk tot een orgasme komen. Juist door die focus los te laten en lekker te spelen en elkaar te ontdekken, is de seks heel bevredigend. Bij een vrouw is het veel vanzelfsprekender om op die manier te vrijen, maar mannen kunnen soms heel erg op klaarkomen gericht zijn. Jeff heeft dat gelukkig totaal niet, hij vindt het vooral fijn als ik geniet. En neemt er ook graag de tijd voor. Soms doe ik een poging om voor hem te koken, maar als hij dan binnenkomt kijken we elkaar aan en hangt er zoveel seksuele spanning in de lucht dat we eerst het bed in duiken. Dan komen we om tien uur terug in de keuken en is al mijn eten koud.

Ik zie hem ongeveer eens per week en hij denkt er gelukkig net zo over als ik. Niet te veel druk op elkaar leggen, we hebben beiden geen appjes nodig om ons gevoel te bevestigen. Ik weet dat het goed zit en hij weet dat het goed zit, dat is voor ons genoeg.

Het lijkt me wel leuk om weer een vrouw te ontmoeten. Ik ben juist zo blij dat ik na zes jaar een monogame relatie met een man te hebben gehad eindelijk ruimte heb om ook mijn queer kant verder te ontdekken. Ik ga graag naar queer feesten, een leuke plek om open te kunnen flirten met vrouwen zonder geïntimideerd te worden door hetero mannen.

Jeff steunt me daarbij. Toen ik hem leerde kennen, vond ik de timing eigenlijk slecht. Ik was net vrijgezel en wilde even lekker losgaan. Maar gelukkig bleek hij net zo open als ik. Hij vindt het helemaal prima dat ik met andere mensen afspreek. Hij ziet ook andere vrouwen en was laatst voor het eerst in een parenclub. Ik ben dan oprecht geïnteresseerd in hoe hij het heeft gehad en wil alles weten.

Ik ben zo blij dat ik iemand ben tegengekomen bij wie ik helemaal mezelf kan zijn. We geven elkaar de ruimte en samenwonen hoeft voor ons allebei niet. Zeg nooit nooit natuurlijk, maar ik denk dat ik daar ook in de toekomst geen behoefte aan krijg. Het lijkt me leuk om nog een keer samen op vakantie te gaan, maar verder ben ik gelukkig in de relatie zoals die nu is.”