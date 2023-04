De slaapkamergeheimen van Titia (53): “Mijn verlangen en tempo mochten er echt zijn. Wat een ervaring!”

Wat gebeurt er in jouw slaapkamer? In onze rubriek Slaapkamergeheimen spreekt Libelle iedere week een lezeres over haar seksleven. Titia (53): “Ik stelde aan mijn nieuwe liefde voor om dit toe te passen op onze prille relatie. Hij stond er helemaal voor open en dus besloten we om opnieuw te beginnen.”

Bianca Looman Getty Images

“Wij konden totaal niet van elkaar afblijven toen we elkaar net leerden kennen. Meteen de eerste avond zijn we met elkaar naar bed gegaan. En de dag erna weer. Er was zo’n enorme aantrekkingskracht. Maar ik merkte kort na de seks dat ik het eigenlijk toch te snel vond gaan. Ik was al sinds mijn puberteit met seks bezig en was gewend om het vooral de jongens, en later de mannen, zo veel mogelijk naar hun zin te maken. Ik wilde nu eens meer ruimte geven aan mijn eigen behoeftes in bed.

Ik had al van de Zeven Sluiers gehoord. Dat is een Taoïstisch programma waarbij je eerst met elkaar gaat verbinden en de seks langzaam opbouwt. Ik stelde aan mijn nieuwe liefde voor om dit toe te passen op onze prille relatie. Hij stond er helemaal voor open en dus besloten we om opnieuw te beginnen.

Sluier 1

Officieel mag je in de eerste sluier alleen elkaars handen en gezicht aanraken en verder niks. Niet zoenen, niet vrijen, niet bloot tegen elkaar aan liggen. We vonden dit wel erg rigoureus en dachten dat we er zelf wel een draai aan konden geven. Maar het bleek moeilijk om vol te houden. We begonnen vaak opnieuw, maar telkens gingen we toch de grens over. Het is zo moeilijk om van elkaar af te blijven als je zo verliefd bent.

Uiteindelijk besloten we om mee te doen aan een online training voor de Zeven Sluiers. Daarin werden we begeleid en kregen we opdrachten die passend waren bij elke sluier. Dat bleek voor ons een gouden greep. We begonnen op 20 december en tijdens onze eerste oud en nieuw samen mochten we dus alleen hand- en oogcontact hebben. Het leek me vooraf heel moeilijk, maar toen het twaalf uur werd, was het zo intiem en intens. We hebben tien minuten alleen maar naar elkaar staan kijken, er was niks meer nodig.

Énorme toewijding

Tijdens de hele training hebben we geen enkele uitzondering gemaakt. En juist daarom werd het een onwaarschijnlijk mooie reis. Natuurlijk hadden we het soms wel moeilijk. “Ik heb zo’n zin om je nu te penetreren”, sprak hij dan gewoon uit. Hij verdween ook weleens naar de wc om even te ontladen, wat helemaal oké is. We waren niet streng voor elkaar, maar wel toegewijd aan dit programma.

Er stond twee weken voor elke sluier maar we hebben er veel langer over gedaan. Vooral sluier vijf heeft bij ons lang geduurd. In die fase mag je elkaar wel aanraken, maar er is geen penetratie en de man mag geen orgasme hebben. Wij kregen de opdracht om volledig van mij uit te gaan tijdens het vrijen. Ik mocht aangeven wat ik wilde, ik bepaalde het tempo. Eindelijk voelde ik de ruimte om precies te voelen wat er in mijn lichaam gebeurde en uit te spreken waar ik behoefte aan had. Een geweldig leerzame ervaring, voor ons allebei.

De eerste vrijpartij

Uiteindelijk waren we na tien maanden bij sluier zeven, waarin we mochten penetreren en klaarkomen. Wij hadden dit helemaal in het begin van onze relatie natuurlijk al ervaren, maar deze vrijpartij was totaal niet te vergelijken met die eerste keren. Ik had nu het gevoel dat ik er echt helemaal bij was. Mijn verlangen mocht er echt zijn, mijn tempo mocht er echt zijn. Ik voelde me helemaal veilig. Wat een ervaring!

“Wat wil jouw lichaam nu het allerliefst?”, vraagt mijn vriend nog steeds geregeld tijdens het vrijen. Dat vind ik zo’n wezenlijke vraag. Dat je even stopt, even voelt bij jezelf waar je echt behoefte aan hebt. Soms betekent afremmen en terugschakelen in een vrijpartij, dat je er juist er meer bij kunt blijven in dat moment.

Hoe gaat het nu?

Het is nu anderhalf jaar geleden dat we de sluiers afgerond hebben en het heeft ons zoveel gebracht. Al gaat het niet altijd goed natuurlijk. Van het weekend nog, kwamen we onbewust in wrijvingsseks met een snel piekorgasme terecht. Achteraf voelde dat niet prettig. Daar praten we dan samen over.

Het is helemaal niet erg om af en toe terug te vallen in een oude groef, die is nu eenmaal diep ingesleten. Door de Zeven Sluiers komen we dan weer snel in het hier en nu en kunnen we helemaal eerlijk tegen elkaar zijn. Daarom hebben we de training inmiddels al een keer herhaald. Toen hebben we er een week over gedaan, voor elke sluier een dag. Inmiddels hebben we besloten om binnenkort opnieuw met de sluiers te starten. Het kan alleen maar meer verdieping brengen.”