Kate (37): “De spanning was voelbaar toen onze knieën elkaar per ongeluk raakten”

“Mijn man en ik zaten al een tijdje in zwaar weer. Al een jaar waren we bezig met de verbouwing van ons huis. In combinatie met kleine kinderen, een lockdown en werk had dat van ons steeds meer projectmanagers in plaats van geliefden gemaakt. In bed gebeurde er nagenoeg niks meer.

Een open relatie, toch?

Op zich normaal en niet een alarmerend probleem, maar er was in onze buurt een hovenier aan het werk waar ik een oogje op had. En hij op mij. Er waren al heel wat knipogen en glimlachen over en weer geweest, toen ik thuis vertelde dat ik met deze tuinman weleens een biertje zou willen drinken. We hadden een open relatie, dus ik verwachtte weinig moeilijkheden.

Mijn man reageerde niet per se heel enthousiast en mompelde iets als: ‘Je moet doen wat je niet laten kunt’, wat ik opvatte als een ‘ja’. En zo had ik niet lang daarna seks op de vloer van een schaftkeet. Het was vrij matige seks, maar daar ging het mij niet om. Het ging me om het jagen en ik had een prooi veroverd. Dat voelde goed en bekrachtigend.

Eenmaal thuis maakte mijn man en ik er weinig woorden aan vuil. ‘Was het leuk?’ zal hij gevraagd hebben. Mijn antwoord was waarschijnlijk ‘ja’. We ploeterden door met ons leven en er kwamen steeds meer ruzies en irritaties. Gelukkig was op een bepaald moment ons huis af. Eindelijk konden we samen weer gaan opbouwen.

De politieman

Tijdens een cursus kwam ik vlak daarna een politieman tegen. Ik viel als een blok voor hem. We hadden een enorme klik en niet lang daarna vertelde ik mijn man dat ik hem graag beter wilde leren kennen. Blijkbaar was dat voor mijn man de spreekwoordelijke druppel, want op dat moment veranderde de status van onze relatie. Mijn man wilde (voorlopig) geen open relatie meer. Hij voelde zich eenzaam en bleek ook boos te zijn over de hovenier waar hij het eigenlijk al niet mee eens was geweest. Hij vond dat we alle aandacht aan onze eigen relatie moesten geven en dat we bij het herstellen van onze relatie geen externe afleidingen konden gebruiken. Ik was het met hem eens.

Maar ja, die politieman. We bleven elkaar tegenkomen bij die cursus en ik hield me keurig aan de afspraak met mijn man. Althans in het begin. We zagen elkaar alleen in publieke ruimtes en zorgden ervoor dat we nooit met zijn tweeën waren. We raakten elkaar niet aan en hadden alleen nette gesprekken. Maar ondertussen.

Er was intens oogcontact en als we elkaars knie ‘per ongeluk’ raakten was de spanning voor iedereen voelbaar. Op een gegeven moment veranderde ons appcontact ook, we begonnen fantasieën te delen en ze soms ook gelijktijdig uit te leven. Natuurlijk was dit niet helemaal volgens afspraak, maar ik deed niet écht iets fout, vond ik. Ik raakte hem tenslotte niet aan.

Intense gevoelens

Na een paar maanden van spanning opbouwen, stelde de politieman voor om af te spreken in een privésetting. Ik had er veel zin in, maar voelde ook steeds meer beknelling, omdat ik mijn man niet wilde bedriegen. Ik wist ook niet of mezelf blootstellen aan hele sterke verleiding juist heel spannend of heel pijnlijk zou zijn. Waar was ik eigenlijk überhaupt mee bezig?

Ik probeerde me voor te stellen hoe ik me zou voelen na een ontmoeting. Zou mijn verlangen naar de politieman niet nog ondragelijker worden? Zou ik nog vanuit zuiverheid met mijn man kunnen praten? Ineens werd me duidelijk waar ik mee bezig was. Ik kwelde mezelf door mij en hem te blijven prikkelen en ondertussen op de rem te staan.

Ik voelde me ook een beetje kinderachtig. Alsof mijn man mij deze situatie aangedaan had omdat hij zijn veto had uitgesproken, terwijl ik het zelf ook het beste vond om me nu volledig op mijn relatie te richten.

De verbinding is terug

Ik vertelde mijn man over mijn interne worsteling en voor het eerst in lange tijd kon hij echt naar me luisteren. Dat was zo verbindend. De politieman vertelde ik dat ik geen tijd met hem wilde doorbrengen, waarop hij het contact verbrak. Heel begrijpelijk, maar ook heel verdrietig.

Ik voel me zowel verdrietig om de politieman als trots op mijn volwassen beslissing om mijn prioriteit helder te houden. Oneerlijkheid past niet bij mij, uiteindelijk zou ik daarmee mezelf én alle andere mensen tekort doen. Ik realiseer me dat de vrijheid van een open relatie en mannen versieren een act van autonomie is, dat ik makkelijk intense gevoelens voor andere mensen voel én dat de beslissing om een tijd monogaam te zijn me niet wordt opgedrongen, maar dat ik die zelf maak, ten behoeve van de belangrijkste mensen in mijn leven.”