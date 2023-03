5 tips om beter te slapen tijdens de ramadan

Met deze vijf tips zorg je ervoor dat je tijdens de ramadan uitgerust wakker wordt.

Oorzaak van minder goede nachtrust

Hoewel alle slaapstadia belangrijk zijn, is de REM-slaap voor veel mensen het belangrijkst. Dit zorgt namelijk voor een gezonde hersenontwikkeling en waarborgt onder meer de verwerking van je emoties en herinneringen. Als volwassene heb je gemiddeld twee uur REM-slaap nodig, maar uit onderzoek is gebleken dat dit type slaap tijdens de ramadan afneemt.

De oorzaak van het afnemen van de duur van de REM-slaap tijdens de ramadan kan te wijten zijn aan het pas na zonsondergang eten van een grote maaltijd. Zo laat eten verhoogt je stofwisseling en daarmee je lichaamstemperatuur, wat je nachtrust negatief kan beïnvloeden.

1. Pas je slaapritme aan op de ramadan

Tijdens de ramadan veranderen bepaalde aspecten uit je dagelijkse routine. Hierdoor is het aan te raden om ook je slaapritme tijdens de ramadan tijdelijk om te gooien, zodat je lichaam voldoende nachtrust krijgt. Dit kun je doen door bijvoorbeeld heel vroeg de wekker te zetten om wakker te worden en te eten en, als het lukt, daarna nog zoveel mogelijk slaap te pakken voordat de wekker nogmaals gaat voor de orde van de dag.

2. Ga overdag naar buiten voor natuurlijk licht

Natuurlijk licht heeft een krachtig effect op je circadiaanritme, het dag/nachtritme. Dit zorgt ervoor dat je ’s avonds de behoefte voelt om te slapen en ’s ochtends om weer op te staan. Wanneer je voldoende frisse lucht binnenkrijgt en natuurlijk licht ziet, kan dit ervoor zorgen dat je je uitgeruster voelt. Ook ben je overdag alerter.

3. Let op wat je eet

Iftar (de maaltijd direct na zonsondergang tijdens de ramadan) is een feest, waarbij vaak calorierijk voedsel wordt gegeten. Je spijsvertering probeert ’s nachts die maaltijd te verteren en is daar druk mee. Bovendien kunnen suikerhoudende voedingsmiddelen pieken en dalen in je bloedsuikerspiegel veroorzaken, waardoor je ’s nachts wakker kunt worden. Probeer daarom te letten op wat je eet, zodat een overmaat aan suiker in ieder geval niet de oorzaak van je minder goede nachtrust is.

4. Zorg voor hydratatie

Een gebrek aan vocht in je lichaam kan ervoor zorgen dat je minder lang slaapt. Probeer daarom na zonsondergang elk uur een glas water te drinken en houd bijvoorbeeld water bij de hand wanneer je je vasten verbreekt. Om jezelf eraan te herinneren dat je water moet drinken, kun je een wekker zetten of het drinken van water associëren met een handeling, bijvoorbeeld je telefoongebruik.

5. Neem een powernap

Als je alsnog vermoeidheid ervaart tijdens de ramadan, dan kan het verstandig zijn om een powernap in te plannen als je hiervoor de mogelijkheid hebt. Probeer de duur ervan te beperken tot 20 minuten, zodat je niet in een te diepe slaap valt. Bovendien is een powernap van 20 minuten lang genoeg om je verfrist te voelen zonder je nachtrust te verstoren.

Lastig om goed te slapen als er iemand naast je ligt? Slaapcoach Mark Schadenberg heeft oplossingen voor je: