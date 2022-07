6 tips voor een goede nachtrust tijdens deze plakkerige, warme nachten

1. Houd het huis koel

Een goede voorbereiding is al het halve werk als je 's nachts niet uit je bed wilt smelten. Zorg dan ook dat je overdag al voorzorgsmaatregelen treft om je huis koel te houden. Dat doe je met deze tips.

2. Kies je avondeten slim

Het klinkt misschien gek, maar wat je eet heeft veel invloed op hoe warm of koud je lichaam is. Wil je dat je lichaam afkoelt? Zorg dan dat je warme of pittige dingen eet en drinkt. Zo gaat je lichaam automatisch in een afkoelstand en slaap je ongetwijfeld een stuk fijner. En dít kun je dan het beste eten. Lekker, gezond én handig.

3. Neem geen koude, maar een warme douche

Tijd om je klaar te maken voor de nacht? Duik dan niet nog even lekker onder een koude douche. Hiermee geef je je lichaam het signaal om op te warmen. Ga juist onder een warme douche.

4. Kies de juiste nachtkleding

Als je het 's nachts niet al te warm wilt krijgen, is het belangrijk dat je je nachtkleding slim kiest. Synthetische stoffen zijn écht een no go. Daar krijg je het alleen maar heter in 's nachts. Maar deze stoffen zijn wel heel fijn tijdens een warme nacht.

5. Slaap niet naakt

Het lijkt misschien het lekkerst om helemaal niets aan te hebben tijdens warme nachten. Maar dat is geen goed idee. Naakt slapen tijdens een hittegolf is namelijk helemaal niet slim, en wel hierom.

6. Zet de ventilator op de juiste plek

Een ventilator biedt natuurlijk heerlijk wat verkoeling. Maar pas op! Als je hem op de verkeerde plek neerzet, blaas je vooral warme lucht de kamer ín. Het lijkt misschien wat vreemd, maar als je je ventilator net even anders neerzet, blijft je kamer extra koel.

