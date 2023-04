Acht gevolgen van te weinig slaap

Te weinig slaap? Dit kan er gebeuren

1. Fouten

Blunderen tijdens het werk, op school of in het verkeer… wie vaak te weinig slaapt, loopt meer risico. Door slaaptekort functioneert de frontale kwab in onze hersenen minder goed en dit zorgt ervoor dat we allerlei zaken niet meer overzien. Ons reactie­vermogen vermindert, waardoor we impulsieve dingen kunnen gaan doen.

2. Hatsjoe!

Rust: ons immuunsysteem kan niet zonder. Wie meestal nog geen zes uur per nacht slaapt, is dan ook sneller verkouden. Ook infecties en ontstekingen genezen niet goed bij slaapgebrek.

3. Overgewicht

Hoe korter de nachten, hoe meer kans op extra kilo’s. Door te weinig slaap neemt de productie van ghreline toe en van leptine af – twee bij de eetlust betrokken hormonen. Je blijft trek houden en dooreten, met als gevolg: kilo’s erbij. (Voor wie het precies wil weten: ghreline wordt afgescheiden in de maag en wekt de eetlust op. Het door vetcellen geproduceerde hormoon leptine stopt het hongergevoel na een maaltijd.)

4. Vergeten!

Slapen we te weinig, dan vergeten we makkelijk dingen. Niet zo gek: het langetermijngeheugen wordt vastgelegd in de slaap. Verder krimpt de hippo­campus, het hersengebied dat betrokken is bij leren, geheugen en emoties, bij een chronisch slaaptekort. Je slaat vervolgens belangrijke informatie minder goed op. Dat blijkt uit onderzoek bij ratten van de Universiteit Groningen.

5. Economische risico’s

Raar eigenlijk: veel belangrijke beslissingen in de politiek en het zakenleven worden genomen na nachtenlang vergaderen. Een beetje dom, want wie een perfecte deal wil sluiten, kan er beter een nachtje over slapen. Niet uit­gerust kun je een ander eerder zijn zin geven. Best onhandig, zodra er bedragen met meerdere nullen op het spel staan.

6. Pijn

We lopen meer kans op hoofdpijn en spierpijn bij slaapgebrek. De boosdoener is een toename van ontstekingseiwitten – een gevolg van slaaptekort.

7. Libido

Een open deur misschien, maar wel waar: vermoeidheid en seks gaan slecht samen. Wie te moe en ­slaperig is, wil maar één ding... rust!

8. Ouder ogen

Het schoonheidsslaapje is geen verzinsel: wie voldoende slaapt, ziet er jonger en aantrekkelijker uit. Slaaptekort zorgt voor fijne lijntjes in het gezicht. En voor donkere kringen, wallen en een doffe huid.

