Als je dit in je slaap doet, is het tijd om naar de dokter te gaan

Als je één of meerdere van deze dingen doet in je slaap, kan het geen kwaad om een dokter te bezoeken:

Naar lucht happen

Als je regelmatig naar lucht moet happen 's nachts, kan dit wijzen op slaapapneu. Dit is een slaapstoornis waarbij de ademhaling tijdelijk stopt. Andere symptomen zijn snurken, een verstikkend gevoel ervaren en wakker worden met een droge mond of hoofdpijn. Er zijn behandelingen voor slaapapneu, dus een specialist bezoeken is verstandig.

Postnasale drip, ook wel postnasaal druppelen genoemd, kan ook de oorzaak zijn van naar lucht happen in je slaap. Hierbij blokkeert een teveel aan slijm in de keel de luchtwegen. Dit kan veroorzaakt worden door allergieën, weersveranderingen of verkoudheid. Neusspray of zoutoplossing kan helpen, maar als dit niet het geval is, is het verstandig om een arts te bezoeken.

Snurken

Snurken kan heel onschuldig zijn, maar zoals eerder gezegd kan dit ook een symptoom van slaapapneu zijn. Als er een vernauwing is langs de luchtwegen, in de neus of keel, begint het weefsel te trillen en een snurkgeluid te maken. Een slaapspecialist kan een slaaponderzoek laten uitvoeren om te bepalen of je slaapapneu hebt.

Slaapwandelen

We zijn geneigd om te lachen wanneer iemand slaapwandelt, maar realiseer je dat het hier om een stoornis gaat. Het is een stoornis tijdens de diepste fase van niet-REM-slaap, wanneer de hersenen zich in een staat tussen slaap en wakker zijn bevinden. Het kan veroorzaakt worden door slaapgebrek, stress, angst of koorts, maar ook door medicijnen. Denk aan slaapmiddelen, kalmerende middelen of bepaalde medicijnen die worden gebruikt voor psychiatrische stoornissen. Wanneer je medicijnen slikt, is het dus heel belangrijk dat je je slaapwandelgedrag met je arts bespreekt. Dit geldt ook voor veelvuldig praten tijdens de slaap, want ook dit kan het gevolg zijn van medicijngebruik.

Chronische nachtmerries

Iedereen heeft weleens een gekke droom of een nachtmerrie. Maar als je chronisch last hebt van nachtmerries, kan er iets anders aan de hand zijn. Het kan verband houden met verschillende psychologische triggers, waarvan de meest voorkomende angst en depressie zijn, maar denk ook aan een posttraumatische stressstoornis. Wanneer je nachtmerries je functioneren overdag belemmeren, is het slim om een arts te raadplegen.

Vaak moeten plassen

‘s Nachts vaker moeten plassen kan te maken hebben met veroudering of simpel weg teveel drinken voor het slapengaan. Maar er kunnen ook ernstigere oorzaken zijn, zoals een blaas- of urineweginfectie, diabetes, een vergrote prostaatklier of chronisch nierfalen. Het is daarom niet onverstandig om dit met je arts te bespreken.

Tanden knarsen

Tanden knarsen is niet zo onschuldig als het lijkt. Het wordt gezien als een slaapgerelateerde bewegingsstoornis en kan een symptoom zijn van slaapapneu. Ook kan het veroorzaakt worden door stress en angst en kan het hoofdpijn, een pijnlijke kaak en slijtage aan de tanden tot gevolg hebben. Het is dus verstandig om op tijd in te grijpen en dit met je tandarts te bespreken.

Eten in je slaap

Wist je dat er slaapgerelateerde eetstoornissen bestaan? Hierbij consumeren mensen voedsel terwijl ze volledig slapen en zich niet bewust zijn van hun acties. Dit kan komen door medicijngebruik, psychische problematiek maar ook door andere slaapstoornissen. Mocht jou dit overkomen, neem het dan serieus en bespreek het met je arts.

De een slaapt poedelnaakt, de ander draagt een dikke pyjama. We hebben allemaal zo onze voorkeur. Maar wat is nu eigenlijk gezonder?

Bron: Huffpost