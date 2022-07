Arie Boomsma deelt zijn gouden tip voor als je snurkt of met open mond slaapt

Het ademen door de neus heeft verschillende voordelen ten opzichte van ademen door de mond.

Neusademhaling

Door je neus ademen wordt als gezonder gezien vanwege je neusharen. “Je neus filtert de lucht van van alles dat je liever niet in je longen krijgt”, vertelt de presentator en sportschooleigenaar op Instagram. Denk bijvoorbeeld aan vuil, stof en bacteriën. Soms heb je zelf niet door dat je door je mond ademt, maar gelukkig kun je jezelf op verschillende manieren trainen in het neusademen. Daarvoor deelt Arie een aantal tips:

Adem door je neus als je ademhalingsoefeningen doet

Adem door je neus op het ritme van je stappen bij een wandeling (4 stappen in, 4 stappen uit)

Tape je mond dicht bij een activiteit (zoals grasmaaien, afwassen, stofzuigen)

Tape je mond dicht als je gaat slapen

Gezondheidsvoordelen

Word jij wel eens met een kurkdroge mond wakker en voelt je tong dan als een stuk leer? De kans is groot dat je met je mond open hebt geslapen. Dit kan zorgen voor vochtverlies en dat kan vanuit diepere huidlagen weer ontstekingen, roodheid en irritatie veroorzaken. Maar dat zijn niet de enige nadelen van het slapen met een open mond.

Maar slapen met tape op je mond...? “Dat laatste klinkt drastisch”, geeft Arie toe. “En ja. ook mijn vrouw lacht soms liefdevol om me als ik weer eens met zo’n experiment aan kom, maar dat neusademen levert veel op.” Zo zou je er frisser door wakker worden, meer energie hebben en sneller herstellen tijdens en na trainingen. Ook zou het een positief effect op je huid hebben.

Tip van Arie Boomsma tegen snurken

“Eerlijk gezegd is het ook gewoon leuk om over het ongemak van zo’n handeling heen te stappen en zoiets gewoon eens te proberen”, zegt Arie. Maar hij geeft wel alvast een tip: “Waarschuw wel even je partner of huisgenoot als je niet alleen woont.” Al zijn zij misschien wel blij, aangezien iemand die ‘s nachts door zijn neus ademt over het algemeen veel minder snurkt. Win-win!

Bron: Instagram