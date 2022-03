Deze drie drankjes helpen je om beter te slapen

Wie slaapproblemen heeft, doet er goed aan om een avondroutine te creëren. Telefoon uit, pyjama aan en voor het slapengaan een boek lezen met een van de drie onderstaande warme drankjes.

Granaatappelthee

Uit onderzoek blijkt dat het eten en drinken van granaatappel een positief effect kan hebben op je nachtrust. Dit komt omdat granaatappels boordevol goede voedingstoffen zitten, zoals foliumzuur, kalium, ijzer en vitamine C. Eerder schreven we dat mensen met een lager vitamine C-level in hun bloed meer slaapproblemen hebben en ‘s nachts vaker wakker worden.

Golden latte

De golden latte is een goede vervanger voor koffie. In de Ayurveda en Chinese geneeskunde wordt dit mengsel van kurkuma, kaneel, kokosolie en amandel- of kokosmelk al eeuwenlang gedronken. De golden latte kent een hoop gezondheidsvoordelen: zou zou het helpen tegen ontstekingen, je immuunsysteem een boost geven en de spijsvertering verbeteren. Dat laatste heeft te maken met de kurkuma die de maag en darmen kalmeert. Het helpt bij het verteren van je avondeten en dat zorgt er dan weer voor dat je sneller in slaap valt en lekkerder door kunt slapen.

Pepermuntthee

Een andere goede tip voor een rustige spijsvertering is pepermuntthee. Pepermunt is zacht van smaak en is net als kruismunt (waar ook vaak muntthee mee wordt gezet) heel fijn voor het ontspannen van je maag. Buikkrampen worden daardoor minder waardoor je maag en je darmen rustig hun werk kunnen doen zonder dat jij daar last van hebt. Net als bij de golden latte zorgt muntthee er dus voor dat je spijsvertering je niet wakker houdt.

Bron: Martha Stewart