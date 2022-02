Deze vitaminen en mineralen hebben invloed op je slaap

Van vitamine B12 tot magnesium.

Slecht slapen

Als je slaapproblemen hebt, is het een goed idee om hier ook je huisarts over te spreken. Wellicht is er iets onderliggends aan de hand. Denk bijvoorbeeld aan slaapapneu of een depressie. Het is goed om dat eerst uit te sluiten voor je alle hoop op vitaminen en mineralen vestigt. Je huisarts kan ook eventuele vitaminetekorten onderzoeken, zodat je precies weet waar jij wat meer van kunt gebruiken. En probeer de vitaminen en mineralen vooral uit een gezonde voeding te halen in plaats van uit supplementen.

De invloed van vitaminen en mineralen op je slaap

Vitamine B6

Uit onderzoek blijkt dat er een verband is tussen een vitamine B6-tekort en slapeloosheid. Vitamine B6 draagt bij aan de aanmaak van het het slaaphormoon melatonine. Zeker dat laatste kun je goed gebruiken bij slaapproblemen. Maar pas wel op met vitamine B6, want te veel ervan is niet goed en kan mogelijk zelfs slapeloosheid veróórzaken. Overleg bij twijfel over extra inname van deze vitamine altijd eerst met je huisarts.

Vitamine B12

Ook vitamine B12 kan zowel een positieve als een negatieve invloed op je slaap hebben. Uit het ene onderzoek blijkt dat een tekort aan vitamine B12 kan zorgen voor slapeloosheid. Maar een andere studie wijst uit dat slaapproblemen zoals vaak wakker worden en te kort slapen ook kunnen komen door een teveel aan vitamine B12. Ga dus liever eerst goed voor jezelf na of je mogelijk een vitamine B12-tekort hebt.

Vitamine C

Vitamine C kan een positieve invloed hebben op je nachtrust. Uit onderzoek bleek dat mensen met een lager vitamine C-level in hun bloed meer slaapproblemen hadden en ’s nachts vaker wakker werden. Een vitamine C-tekort loop je niet snel op, maar als je slecht slaapt kan het wel goed zijn om het extra in de gaten te houden.

Vitamine D

Vitamine D is belangrijk voor je botten, spieren en immuunsysteem, maar ook voor je nachtrust. Uit onderzoek blijkt namelijk dat er een belangrijk verband is tussen een vitamine D-tekort en slaapproblemen. Zorg dus dat je voldoende vitamine D opneemt, maar voorkom een teveel ervan.

IJzer

Slecht slapen kan komen door een ijzertekort. IJzer is vooral belangrijk voor onze energiebalans, omdat het ervoor zorgt dat je lichaam voldoende zuurstof via rode bloedcellen krijgt. Maar heb je een ijzertekort, dan raak je vermoeid en daar kan zelfs een goede nachtrust dan lastig tegenop boksen. Sterker nog, aangezien een ijzertekort ook een belangrijke rol kan spelen bij het rustelozebenensyndroom, dwarsboomt het je nachtrust ook echt. Zorg dus dat je genoeg ijzer binnenkrijgt. Volgens het Voedingscentrum komt dat neer op 16 milligram per dag als je een vrouw bent, mannen hebben genoeg aan 11 milligram. Dit eten bevat veel ijzer.

Kalium

Kalium is belangrijk voor je spieren, zenuwen en bloeddruk. Het kalmeert je zowel fysiek als mentaal. En dat is precies wat je nodig hebt als je een goede nachtrust wilt. Kalium helpt je te ontspannen en ’s avonds beter in slaap te vallen. Zelf maakt je lichaam geen kalium aan, dus het is belangrijk om ervoor te zorgen dat je er gewoon van binnenkrijgt. Hier lees je welke voedingsmiddelen rijk aan kalium zijn.

Magnesium

Voldoende magnesium zorgt voor meer rust in je lijf én een betere kwaliteit van je slaap. Magnesium produceert namelijk melatonine in je lichaam, het slaaphormoon. Net als een bepaald aminozuur dat je centrale zenuwstelsel helpt te ontspannen. Goed blijven aanvullen dus, je magnesium. Hier lees je meer over de dagelijkse aanbevolen hoeveelheid magnesium en in welke voedingsmiddelen het zit.

