Dít betekenen de slaapgewoontes van jouw kat

Katten zien er altijd extreem ontspannen uit terwijl ze slapen, en dat geeft ons dan weer een uitermate relaxed gevoel. Dat gezegd hebbende: af en toe kunnen we er met ons hoofd niet bij dat bepaalde posities echt comfortabel liggen, of dat het niet efficiënter kan. Waarom je kat er dan toch voor kiest om, bijvoorbeeld, ’s nachts jouw hoofd van je kussen te verdrijven en daar zelf prinsheerlijk plaats te nemen? Dat leggen we je uit.

Opgerold

Dit is om verschillende redenen de houding waarin je je kat waarschijnlijk het vaakst ziet slapen: als een bolletje wol, met het staartje netjes om zich heen gedrapeerd. In deze positie kan je kat warmte vasthouden, vitale organen het beste beschermen en zo min mogelijk opvallen (wat vroeger, in het wild, handig was om niet te worden opgegeten of aangevallen door kwaadwillenden). Binnenkat? De houding kan een teken zijn dat je kat het koud heeft of dat-ie graag even met rust wordt gelaten.

Op de rug

Een teken van totale overgave. Dat-ie met z’n buikje open en bloot ligt, betekent dat je kat zich volledig op z’n gemak voelt en dat van kwetsbaarheid geen sprake is. Hij vertrouwt je en voelt zich veilig bij je, anders zou hij z’n vitale organen niet op het spel zetten. Pas wel op met aaien. Want hoe zacht dat buikje er ook uitziet, niet alle katten waarderen het als je er vanuit het niets met je gretige vingers doorheen gaat woelen. Je kat heeft liever dat je zó met ’m communiceert.

Poes zonder pootjes

Het is net alsof het je kat aan voorpootjes ontbreekt, maar niets is minder waar. De aan het zicht onttrokken voetzooltjes bevinden zich onder de borst, wat dit de ideale houding maakt om een powernap te doen en tóch in actie te kunnen komen indien nodig.

Op de zij

Ook deze positie verraadt dat je kat zich relatief veilig voelt. Relatief, omdat de vitale organen zijn beschermd, maar niet zoals wanneer-ie zich opkrult tot een bolletje. Het kan ook zijn dat het beestje zichzelf een beetje probeert af te koelen, aangezien-ie z’n warmte deels kwijtraakt door zich uit te strekken.

Pootje over het koppie

Deze positie is voor je kat een goeie om in een diepere slaap te raken. Door het pootje over zijn ogen te leggen, creëert hij een soort slaapmasker én extra bescherming. Grote kans dat hij niet wil worden gestoord door een kusjeskanon, dus gelieve daar nog even mee te wachten. Aan deze 11 dingen hebben katten overigens ook een hekel.

Op een randje

Katten hebben graag overzicht, daarom vind je ze vaak op het kookeiland, de tafel of een bankleuning. In deze hoge positie is hij nog altijd alert, ook al heeft hij zijn ogen dicht en ligt hij half te slapen.

In een doos

De innige band tussen katten en kartonnen dozen zal je vast al eens zijn opgevallen. Je hebt je nieuwe blender nog maar net uitgepakt of Poekie heeft ’m al geconfisqueerd. De reden? Het is er lekker warm en het biedt extra bescherming tegen aanvallen van achteren.

Op je hoofd

Je hoofd is een uitstekende warmtebron. De bekende geur van je haar voelt daarnaast vertrouwd, en katten focussen nu eenmaal erg op hoe dingen ruiken. Hetzelfde geldt voor katten die lekker bij je onder de dekens kruipen; het is er warm en ruikt er naar z’n baasje (lees: personeel). Krult je kat zich vaak ’s nachts tegen je hoofd op? Geef ’m eens ongelijk, met een zacht, comfortabel kussen als ondergrond. Dit is daarnaast een ideale startpositie om ’s ochtends te beginnen met vervelen zodra het tijd is om te ontbijten.

Hoe leuk we katten ook vinden, we hebben die van anderen liever niet onze tuin (bijvoorbeeld om hun behoeften te doen). Zo jaag je ze op een diervriendelijke manier weg.

Is jouw kat een gezellig dikkerdje? Vanaf een bepaald gewicht is het niet alleen gezellig, maar ook gevaarlijk voor z’n gezondheid. In de video hieronder kom je daar meer over te weten.

Bron: catbehaviourassociates.com