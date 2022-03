Dít is de slaaproutine van Arie Boomsma. Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Dít is de slaaproutine van Arie Boomsma en daar heb jij ook wat aan

Ben jij iemand die al bijna ligt te slapen zodra je het kussen aanraakt, of lig je uren te woelen en word je toch zeker een paar keer per nacht wakker? Dat voldoende slaap gezond is, weten we allemaal. Maar hoe zorg je nou écht voor een goede nachtrust?