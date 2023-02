Dit is volgens experts de beste slaaphouding wanneer je moet hoesten

Weinig zo vervelend als niet in slaap kunnen vallen vanwege een vastzittende hoest. Liters water en thee met honing drinken lijkt niet te helpen, maar wat dan wel? Je slaaphouding kan in elk geval veel verlichting bieden.

Nachtelijk hoesten

Hoesten is in de meeste gevallen - medische problemen zoals astma daargelaten - een natuurlijke bescherming van ons lichaam tegen bacteriën en virussen. Die schadelijke stoffen hoesten we er in de vorm van slijm uit. Hoewel het dus juist een gezonde reactie van ons lichaam is, kan het als zeer vervelend en vermoeiend worden ervaren. Vooral wanneer de nachtrust eronder lijdt, is hoesten allesbehalve fijn. Gelukkig lijkt een alternatieve slaaphouding aannemen een heleboel verlichting te brengen.

Dat we ’s nachts meer last hebben van hoest, is volgens Dr. Michael Breus van The sleep doctor eenvoudig te verklaren. Zodra we plat liggen, ontstaat er namelijk sneller slijmvorming in de keel. Droge lucht of al dan niet onbewuste allergieën maken in bed ook verschil. Die laatste twee zijn niet op te lossen met een andere houding , dat eerste is dat wel.

Beste slaaphouding bij hoest

Volgens Breus is hét geheim achter een betere nachtrust het hoog houden van je hoofd. Op deze manier raakt slijm minder snel verstopt in de keel en komt de luchtpijp vrij om eenvoudiger te ademen. Omdat zittend slapen voor weinig mensen een fijne houding is, adviseert hij om meerdere kussens onder het hoofd te leggen. Zo slaap je net als normaal in een liggende houding, maar ligt je hoofd een stuk hoger dan de rest van je lichaam. Dr. Nilong Vyas van The sleep foundation is het met deze bewering eens, maar heeft een belangrijke kanttekening. Waar deze houding voor volwassenen prima is, wordt het bij jonge kinderen sterk afgeraden. Deze slaaphouding kan bij hen voor meerdere gezondheidsproblemen leiden, zo waarschuwt ze, waarbij gastro-oesofageale reflux (maagzuur in de slokdarm) de meest voorkomende is.

Kun je wel een betere nachtrust gebruiken? In deze video ontdek je 5 tips om na een stressvolle dag toch te kunnen slapen.

