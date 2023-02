Dít zijn de beste en slechtste snacks voor het slapengaan

Een banaan is rijk aan magnesium, dat net zoals melatonine een natuurlijk slaapmiddel is.

Een glas warme melk (eventueel met een beetje honing), net als oma ons vroeger vertelde. Het eiwitzuur tryptofaan in melk is een bouwstof voor serotonine in ons brein, het hormoon dat belangrijk is voor een goed slaap-waakritme. Warme dranken zijn over het algemeen een goed idee, want ze verhogen onze lichaamstemperatuur licht, wat ons slaperiger maakt.