Droom je heftig? Deze invloed hebben hormonen op je dromen

Bij vrouwen worden diverse gezondheidsfactoren beïnvloed door een hormonale (dis)balans. Ook de manier waarop je droomt heeft veel te maken met die lichamelijke stofjes. Ervaar je gedurende je cyclus vaste patronen in je dromen, dan is dat dus ook niet gek.

De vier seizoenen

Hormoonexpert Francisca van den Berg legt de vrouwelijke cyclus graag uit aan de hand van de vier seizoenen. “De eerste helft van je cyclus is vergelijkbaar met het voorjaar, de lente en zomer. Het is het seizoen waarin vrouwen lekker in hun vel zitten en er veel opuitgaan. Vooral het hormoon oestrogeen speelt dan een grote rol. In de tweede helft van de cyclus wordt het herfst en winter, komen dipjes vaker voor en ervaren veel vrouwen mentale klachten. Het hormoon dat dan sterk aanwezig is, heet progesteron.” Beide hormonen hebben veel te maken met de manier waarop we dromen, legt Van den Berg uit.

Dromen beter onthouden

Oestrogeen zorgt er in de eerste weken van de cyclus voor dat we dieper slapen en een langere periode in de remslaap zitten, de diepste slaap gedurende de nacht. Het is de fase waarin je veel droomt, maar die dromen minder goed onthoudt. De oorzaak? Dat is dus oestrogeen, legt Van den Berg uit. Merel van der Velden van de Hormoon Kliniek bevestigt het: hoewel het tegenstrijdig klinkt, ervaren we dromen minder heftig wanneer we meer dromen. Breekt vervolgens de herfst en winter aan, de periode waarin vrouwen menstrueren, dan steekt progesteron de kop op. “Progesteron heeft een tegenovergesteld effect op de remslaap en zorgt ervoor dat deze diepe slaap minder lang duurt. Doordat je minder lang diep droomt worden dromen beter onthouden, terwijl je in frequentie juist minder droomt”, zo legt ze uit. Bovendien verhoogt progesteron onze lichaamstemperatuur met gemiddeld een halve graad, wat dit effect nog eens versterkt.

Na de menopauze

De overgang is voor weinig vrouwen een pretje. Vanaf een gemiddelde leeftijd van 35 jaar neemt de hoeveelheid progesteron van nature af, waarna oestrogeen volgt. Hoewel de menopauze veel veranderingen in gezondheid kent, kleeft er volgens de hormoonexperts één groot voordeel aan: vrouwen die de overgang al hebben doorgemaakt, hebben beduidend minder last van onrustige dromen door de hormonen in hun lichaam. “Progesteron brengt rust en kalmte in ons lichaam, maar een afname hiervan kan weer tot andere klachten leiden. Vaak speelt ook het stresshormoon cortisol dan een rol”, vertelt Van der Velden, “en die twee hormonen zijn allesbepalend voor je slaappatroon.”

Je kunt er iets aan doen

Gelukkig bestaat er een oplossing voor zo’n hormonale disbalans: zowel Van den Berg als Van der Velden onderstrepen het belang van je levensstijl. “Hormonen leven soms een eigen leven, maar tot op zekere hoogte hebben we er invloed op. De manier waarop je met stress omgaat, je voedingspatroon en de mate waarin je beweegt zijn allemaal factoren die je hormonale balans bepalen,” aldus Van den Berg. Hoe ongezonder de levensstijl, hoe groter de kans dat je minder goed slaapt en daardoor heftiger droomt. En als het op dromen aankomt spelen nog meer factoren een rol. Ook het kijken van enge films verhoogt bijvoorbeeld het stresshormoon cortisol, met onrustige dromen als gevolg. Om invloed op deze dromen uit te oefenen is een verandering in levensstijl dus essentieel.

Onze slaapcoach vertelt je hoe je na een stressvolle dag tóch in slaap valt:

