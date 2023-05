Droom je vaker als je op je linkerzijde slaapt? Een expert geeft antwoord

GZ-psycholoog Hanane el Hachioui legt uit dat de manier waarop je er ’s nachts bij ligt de mate waarin je droomt wel degelijk beïnvloedt.

Gemiddelde slaapcyclus

“Slaap is een gevolg van de samenwerking van verschillende hersengebieden, het is een vrij complex proces”, begint El Hachioui. “Tijdens onze slaap doorlopen we verschillende fasen die elkaar opvolgen in een zogeheten slaapcyclus. Bij een gezonde nachtrust duurt een slaapcyclus gemiddeld 90 tot 120 minuten.”

Ze vervolgt: “We slapen gemiddeld ruim zeven uur en doorlopen gemiddeld vier tot zes slaapcycli. Grofweg bestaan de fasen uit een lichte, een diepe en een remslaap, ook wel droomslaap genoemd. De lichte slaap beslaat ongeveer de helft van onze nachtrust. Dit is de fase waarin we nog makkelijk gewekt kunnen worden.”

Verwerking van informatie en emoties

“De diepe slaap duurt ongeveer een kwart van onze slaap en onze hersenactiviteit is dan sterk vertraagd. De remslaap omvat de andere kwart, onze hersenactiviteit is daarbij vergelijkbaar met wanneer we wakker zijn. De spierspanning is laag, waardoor we onze dromen niet fysiek uitbeelden. Alleen de ogen bewegen achter de oogleden. Er wordt verondersteld dat die bewegingen samenhangen met de verwerking van informatie en emoties.”

Wetenschappelijk bewijs

“Je lichaamshouding staat los van al die verschillende slaapfasen. Er is geen wetenschappelijk bewijs dat de remslaap vaker optreedt als iemand op zijn linkerzijde slaapt - ten opzichte van de rechterzijde. Tijdens de remslaap droomt ieder mens, al kunnen we ons dit niet altijd herinneren. Het is dus puur toeval als je vaker droomt op je linkerzijde. Waarschijnlijk draai je bovendien regelmatig in je slaap en is het lastig te bepalen tijdens welke slaapfase je in welke houding lag”, sluit El Hachioui af.

Hoewel de houding waarin je ligt dus geen invloed heeft op de mate waarin je droomt, is de kwaliteit van je slaap wél afhankelijk van een aantal factoren. In deze video legt een expert uit welke factoren - met betrekking tot voeding - dat zijn.

Bron: AD