Grote kans dat je wel eens hebt gehoord van insomnia, een medische term voor extreme slapeloosheid. Orthosomnia is soms een uitvloeisel van insomnia: hierbij maak je je extreem druk over je slaapkwaliteit. Zoals orthorexia een extreme vorm van aandacht voor gezond eten is.

Paniek

Mensen met orthosomnia tracken hun slaap vaak via een slim horloge, een polsband of een slaap-app. Wanneer de score van zo’n gadget niet optimaal is, raken ze in paniek en gaan ze actief aan de slag om hun slaap te verbeteren. Geen koffie meer na twee uur, ’s avonds geen film meer opzetten of toch maar dat etentje met vrienden afzeggen.

Focussen op slaap

Nu horen we je denken: hartstikke goed toch, het is juist belangrijk om genoeg slaap te krijgen. Helaas zit de vork anders in de steel. Focussen op voldoende slaap betekent niet automatisch dat je een goede nachtrust hebt. Sterker nog: het kan zelfs averechts werken.

“Hoe harder je je best doet om te slapen, hoe lastiger het wordt. Je houdt jezelf er namelijk mee wakker. Zo ontstaat er een vicieuze cirkel van machteloosheid, frustratie en stress. De slaap wordt daarmee alleen maar slechter. We slapen het beste wanneer we er eigenlijk helemaal niet mee bezig zijn”, vertelt Isabel van Schie, GZ-psycholoog bij psychologenpraktijk Slaapmakend, aan Brandpunt+.

Sceptisch over gadgets

Verder is het zo dat slaapprofessionals wereldwijd sceptisch zijn als het gaat om gadgets waarmee je slaap meet. Er zijn vrijwel geen onafhankelijke onderzoeken die aantonen dat deze apparaten echt goed hun werk doen.

Ook de Consumentenbond waarschuwt voor deze apps en apparaten. Door het misleidende beeld dat ze schetsen, kunnen gebruikers onnodig ongerust worden of juist onterecht worden gerustgesteld. Het advies luidt: koop zo’n apparaat in ieder geval niet speciaal om je slaap te meten.

Dit kun je doen

Last van orthosomnia? Dan is er maar één ding dat je kunt doen: je wearable een enkeltje kringloop geven. En mochten de klachten niet overgaan, neem dan contact op met je huisarts. Er zijn in Nederland verschillende plekken waar je een behandeling tegen slaapstoornissen kunt krijgen.

Bron: Brandpunt+, Consumentenbond