Last van nachtzweten? Dit kan de oorzaak zijn (en zo kun je het verminderen)

En hoe kun je het verminderen?

Oorzaken van nachtzweten

's Nachts transpireren zou je kunnen wijten aan een heleboel dingen, maar de dader is vaak gewoon een te warme kamer. Ook kan het komen doordat je gaat slapen met te veel of te dikke dekens. Kan het aan de temperatuur niet liggen, dan wellicht aan één van deze zaken:

De overgang

Het is al langer bekend dat de overgang niet bepaald helpt als we het hebben over nachtelijk zweten. Dat werkt zo: tijdens de overgang produceren je eierstokken minder oestrogeen. Deze hormoonwisselingen verstoren de signalen die worden gegeven aan je hypofyse, het hersengebied dat je temperatuur regelt. Je lichaam denkt dat het oververhit is en begint te zweten. De menopauze is bij vrouwen dan ook één van de veelvoorkomende boosdoeners van overmatig transpireren. Opvliegers en zweetuitbraken kunnen je s’ nachts wakker houden. Als je hier te veel last van hebt, kun je samen met je huisarts op zoek gaan naar een oplossing.

Stress

Er is ook een verband tussen nachtzweten en stress. Dit ontstaat door een hoge hoeveelheid adrenaline in het lichaam. Adrenaline wordt in stressvolle situaties aangemaakt. Het zorgt ervoor dat het hart sneller gaat kloppen, waardoor het lichaam meer zuurstof nodig heeft en warmer wordt. Het lichaam moet vervolgens warmte afvoeren via de zweetklieren.

Vitamine D-tekort

Wist je dat overmatig zweten een symptoom kan zijn van een vitamine D-tekort? Het gaat dan niet alleen om nachtzweten, maar om zweten in het algemeen. Vooral zweet op het voorhoofd kan op een tekort wijzen. Dit komt omdat hormonale veranderingen kunnen optreden als je te weinig vitamine D opneemt. Daarom wordt hier bij zwangere vrouwen en moeders die recentelijk bevallen zijn veel op gelet.

Alcohol

Heb je voor het slapen een aantal alcoholische versnaperingen achterover getikt? Dan kan dat de oorzaak zijn. Alcohol heeft een dehydraterend effect op je lichaam. Wie veel alcohol drinkt moet 's nachts vaker plassen en begint te zweten. Niet alleen vervelend, maar het werkt ook uitdrogend.

Naakt slapen

Het klinkt logisch om je kleren uit te doen als je het warm hebt in bed, maar naakt slapen kan juist een reden zijn voor het zweten. Raymond Gottschalk, slaapstoornisspecialist bij The Sleep Disorders Clinic in het Amerikaanse Hamilton, adviseert dan ook om wel iets te dragen in bed, zoals een katoenen shirt. "Het absorbeert goed en hierdoor hoef je je minder te bedekken met dekbed, wat oververhitting helpt voorkomen."

Sporten

De kans is groot dat je tijdens en na het sporten flink loopt te zweten. "Het kan zelfs twee tot vier uur duren voordat je lichaamstemperatuur weer normaal is", legt Gottschalk uit. Als je in die tijd gaat slapen, kan dit de reden zijn van het nachtelijk zweten. Ook een potje seks kan ervoor zorgen dat je de hele nacht nog ligt te puffen. Het slimste is dan ook om dit vijf à zes uur voor het slapengaan te doen.

Pittig eten

Voedingsmiddelen die pittige kruiden bevatten, kunnen ervoor zorgen dat je 's nachts badend in het zweet wakker wordt. Hetzelfde geldt voor laat avondeten. Je spijsvertering is dan namelijk overuren aan het draaien, waardoor je gaat zweten. Je kunt daarom beter vroeg op de avond eten en zorgen dat het niet te veel specerijen bevat. "Meer dan tachtig procent van je warmte wordt gegenereerd door je interne organen. Als die op volle toeren draaien, zullen ze meer warmte loslaten", aldus de expert.

Nachtzweten verminderen

Nog één laatste toevoeging aan dit rijtje oorzaken voor en het voorkomen van nachtzweten: overweeg om je synthetische beddengoed en dekbed om te wisselen voor exemplaren gemaakt zijn van natuurlijke materialen, zoals katoen en wol. Die absorberen en luchten stukken beter.

Als je alles al hebt geprobeerd, maar nog steeds wakker wordt alsof je in de sauna zit, dan is het tijd om de dokter te bellen.

Bron: Further More.