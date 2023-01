Libelle Legt Uit: is het gezonder om mét of zonder pyjama te slapen?

Slaapcoach Mark Schadenberg weet álles over slapen en kan deze vraag dus goed beantwoorden.

Met of zonder pyjama

Of je het liefst met of zonder pyjama slaapt, heeft vooral te maken met je persoonlijke voorkeuren. Toch weet Mark wel iets te vertellen over wat gezonder is of niet. Dit heeft alles te maken met je lichaamstemperatuur.

“Als je het te warm krijgt ’s nachts, ben je gevoeliger voor nachtmerries, lig je sneller te woelen en vermindert je slaapkwaliteit”, aldus de slaapcoach. In sommige gevallen kan het daarom beter zijn om juist zonder pyjama te slapen.

In deze video vertelt hij meer over wat nou beter is: slapen met of zonder pyjama?