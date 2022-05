Misschien wacht je al een tijdje op het antwoord op deze vraag, want het zou zo maar kunnen dat acht uurtjes je gewoon niet genoeg lijken of juist net teveel. Geen zorgen, dat is namelijk helemaal niet zo erg.

Slapen als een baby

Hoeveel slaap je echt nodig hebt, verschilt namelijk per leeftijd. Zo wordt voor een baby aangeraden veertien tot zeventien uur per dag te slapen en hoewel dat als volwassene ook best lekker klinkt, wordt toch ‘maar’ zeven tot negen uur slaap aangeraden. Dat men zegt dat je acht uur per nacht moet slapen, is dus niet zo heel gek.

Wat is het beste voor jou?

Maar dat het wordt aangeraden, betekent echter niet dat het ook het beste voor jou persoonlijk is. Hoeveel slaap je nodig hebt, verschilt namelijk per persoon. Sommigen functioneren beter op minder slaap en sommigen op meer. Het kan dus zomaar zijn dat je floreert op zes uur slaap, wat voor een volwassene geen probleem is.

Slaap met de seizoenen

Hoeveel behoefte je hebt aan slaap kan ook veranderen met de seizoenen. In de winter maken je hersenen namelijk het hormoon melatonine aan als het donker wordt en dat hormoon wordt afgebroken door licht. Omdat de zon een stuk eerder ondergaat en een stuk later opkomt in de winter, is het dus niet gek dat je ’s winters eerder moe bent en langer nodig hebt om echt wakker te worden.

Acht uur slapen is dus het gemiddelde dat wordt aangeraden, maar een uurtje korter of langer in je bed blijven liggen kán dus beter voor je zijn als je daaraan behoefte hebt.

Problemen met slapen?

