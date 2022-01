Libelle Legt Uit: zó kom je erachter of je slaapapneu hebt

Ook huisartsen herkennen slaapapneu vaak niet onmiddellijk, of ze stellen eerst een andere diagnose. Dat is niet zo gek, want mensen die lijden aan slaapapneu hebben vaak verschillende vage klachten. Ze hebben bijvoorbeeld weinig energie en zijn snel prikkelbaar. Soms zijn ze zo moe dat ze al in slaap vallen als ze tv kijken of een boek lezen.

Hoe herken je slaapapneu?

Meestal ontdek je niet zélf dat je slaapapneu hebt, want je wordt er vaak niet wakker van. Maar je partner wel! Zo ook Bep van Norde; zij kwam erachter dat haar man aan apneu lijdt doordat ze vaak wakker schrok van een keiharde snurk. Op het moment dat een apneu-patiënt een ademstop heeft, krijgt hij te weinig zuurstof binnen en dan reageert het lichaam met een ‘word wakker-reflex’, zonder dat je daadwerkelijk wakker wordt. Dat kan gepaard gaan met een zeer harde snurk.

Observeren

“Het geluid dat na het verstikkingsverschijnsel optreedt, kan zó luid zijn als het aantal decibel dat een bromfiets produceert”, vertelt Van Norde. “Daar kun je als partner wakker door liggen. Dan is het verstandig om even wakker te blijven en te observeren hoe je partner ademt terwijl hij slaapt.” Hoor je dat zijn adem soms stopt? Dan is het hoog tijd om aan de bel te trekken.

Zuurstofgebrek

Maar wat nou als je alleenstaand bent? “Dan kun je het zelf herkennen aan verschillende klachten die je overdag ervaart”, zegt Van Norde. “Als je elke ochtend niet uitgerust wakker wordt, of elke morgen hoofdpijn hebt, dan kan dat wijzen op apneu. Je hebt ’s nachts namelijk zuurstofgebrek door de slaapapneu. Al je organen hebben zuurstof nodig om te blijven functioneren. Als je alsmaar te weinig zuurstof binnen krijgt, dan word je doodziek.”

Eerste symptomen

Eerste aanwijzingen zijn onder andere een hoge bloeddruk en een te hoog cholesterol. “Bij die symptomen moet je al alert worden”, zegt Van Norde. Maar er kunnen zich nog veel grotere problemen ontwikkelen, zoals suikerziekte en hart- en vaatziekten. “Bij 60% van de mensen die in het ziekenhuis terechtkomt op de afdeling cardiologie blijkt dat er slaapapneu aan hun klachten ten grondslag ligt. Sommige mensen hebben al jaren slaapapneu zonder dat ze het weten. De gevolgen daarvan kunnen desastreus zijn.”

Hoeveel Nederlanders?

In Nederland hebben naar schatting 600.000 mensen slaapapneu, terwijl er slechts 275.000 mensen voor de ziekte worden behandeld. Het komt vooral voor bij mannen boven de 50 jaar met overgewicht. Door het toenemende aantal mensen met obesitas, neemt ook het aantal mensen met slaapapneu toe.

Heb ik apneu?

Zoals gezegd is het dus erg lastig om apneu vast te stellen. Die diagnose wordt gesteld in een gespecialiseerd ziekenhuis of slaapcentrum, waarnaar de huisarts je kan doorverwijzen. Maar op basis van deze checklist kun je zelf alvast controleren of je in de gevarenzone zit:

Heb je last van meer dan 6 van deze verschijnselen? Dan is de kans groot dat je apneu hebt. Het is verstandig om naar een huisarts te gaan, om ernstigere aandoeningen te voorkomen.

’s Nachts:

zwaar snurken

ademstilstanden

wakker schrikken met het gevoel dat je stikt

verminderde zin in sex en/of impotentie

nachtzweten

regelmatig ’s nachts plassen

droge mond als je wakker wordt

Overdag:

ochtendhoofdpijn

grote moeheid

zomaar in slaap vallen

pijn in je gewrichten

concentratieverlies

vergeetachtigheid

beklemmend gevoel op de borst

stemmingswisselingen

hoge bloeddruk

hartklachten

En heb je last (gehad) van de volgende aandoeningen?

overgewicht

diabetes

hoge bloeddruk

hartinfarct

nachtelijke pijn op de borst

CVA of herseninfarct

Dan is de kans 30 tot 70% dat je ook aan apneu lijdt.

Bron: Apneu Vereniging.