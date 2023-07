Met déze methode valt 96% van de militairen binnen 2 minuten in slaap

Dat meldt RTL Nieuws.

Zó werkt het

Hoe het werkt? Je doet als het ware een complete body-scan, waarbij je van top tot teen focust op elk lichaamsdeel en je spieren ontspant. Allereerst neem je een zo comfortabel mogelijke lichaamshouding aan en focus je op je gezicht. Je ademt diep in en uit, ontspant elke spier in je gezicht en laat je ogen in je oogkassen rusten. Ontspan ook je tong.

Vervolgens ga je je hele lichaam af, van je schouders tot je armen (begin met de arm waarmee je schrijft), je vingers, je bovenlichaam, je benen en je tenen. Ontspan al je spieren tot je lichaam zwaar voelt.

De laatste stap is het leeg maken van je hoofd. Dat doe je zo’n 10 seconden. Houd een vast beeld in je hoofd, bijvoorbeeld door te denken aan een donkere kamer. Vervolgens zeg je tien seconden lang de woorden ‘niet nadenken’. Hiermee verban je alle andere gedachten en val je rustig in slaap.

Bewezen

De methode werd ontwikkeld door de US Navy Pre-Flight School en is wetenschappelijk onderbouwd. Gelukkig voor militairen werkt de methode ook in extreme omstandigheden, zoals bij hitte, kou, geluidsoverlast en een hard, oncomfortabel bed. Handig als je elk spaarzaam uurtje nachtrust wilt benutten!

