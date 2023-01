Met of zonder ondergoed aan slapen: wat is beter?

Wat je aantrekt in bed lijkt op het eerste oog een persoonlijke keuze, waar niemand anders iets mee te maken heeft, maar er komt toch meer bij kijken dan je misschien denkt. Veel gynaecologen zijn namelijk van mening dat zonder ondergoed slapen de beste keuze is voor je gezondheid.

Ademende vagina

De hele dag bedekken we onze vagina met lapjes stof. Synthetische onderbroeken zijn uit den boze, maar ook natuurlijke stoffen, zoals katoen, kunnen op den duur gezondheidsklachten veroorzaken. De vagina moet namelijk ook kunnen ademen, en daar is de nacht het perfecte moment voor, als je het sommige gynaecologen vraagt. Vooral wanneer je regelmatig last hebt van vaginale schimmelinfecties is het slim om die onderbroek links te laten liggen. Gynaecoloog Nancy Herta vertelt aan Glamour dat nachtelijk zweet en vaginale afscheiding kunnen gaan broeien in een onderbroek, met infecties tot gevolg. Het gebied down under iedere dag een paar uur lucht gunnen zou helpen het gezond te houden.

Bed verschonen

Hoewel gynaecoloog Dr. Langdon deze bewering bevestigt, levert het volgens haar wel weer een nieuw probleem op. Aan Renew Life vertelt ze dat zonder ondergoed slapen een vollere wasmand oplevert. Nachtelijke zweet en vaginale afscheiding worden dan namelijk niet meer tegengehouden door een slip, waardoor het zo op je beddengoed belandt. Ook hier kan het gaan broeien en bacteriën veroorzaken. Je bed vaker verschonen is dan niet overbodig.

Loszittend ondergoed

Vind je het idee van zonder ondergoed slapen toch niet zo fijn? Dan adviseert Herta om voor loszittend ondergoed te kiezen. Een grote mannenboxershort is een prima optie. Maar let er ook hierbij op dat je voor katoen gaat: deze stof neemt een deel van de afscheiding op, terwijl stoffen als zijde of kant het vasthouden, met opnieuw een broeierig effect tot gevolg.

Nog meer tips voor in bed: deze voeding bevordert een goede nachtrust.

Bron: Glamour, Renew Life