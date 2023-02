Moeite met in slaap vallen? Déze slaapliedjes zijn het populairst

Natuurlijk kun je op Spotify zoeken naar meditatiesessies, white, pink of brown noise, kalme pianomuziek of natuurgeluiden, zoals een kabbelend beekje. Zelfs popmuziek kan hartstikke goed werken, zeggen experts.

Populairste slaapliedjes

De slaapexperts van het beddengoedmerk Pizuna Linens namen de meest beluisterde afspeellijsten van Spotify onder de loep. En dan wel de afspeellijsten met het woord ‘slaap’ in de titel. Zoals te verwachten bleek white noise zeer populair, en ook slaapliedjes voor kinderen kwamen naar boven. Als jij niet zit te wachten op Slaap, kindje, slaap of het geluid van een stofzuiger, dan kun je het ook met déze muziek proberen.

Aziatische muziek

De slaapexperts stelden een lijst samen van de tien populairste popliedjes om bij in slaap te vallen op basis van hun bevindingen. Opvallend is dat veel muziek uit de lijst afkomstig is uit Azië. De Koreaanse band BTS staat er twee keer in, net als de Thaise artiest Billkin. De eerste plaats is voor de Thaise rapper F. HERO.

Ideale snelheid

Nog een bevinding: de ideale snelheid van nummers is volgens dit onderzoek 115 BPM (beats per minute). Drie nummers uit de lijst hebben deze snelheid én het is de gemiddelde snelheid van alle nummers bij elkaar. Dit zou het perfecte muziektempo zijn om bij in slaap te vallen.

De top tien:

Bron: HLN