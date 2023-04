Moet je ’s nachts vaak plassen? Dít kun je ertegen doen

Dat meldt HLN naar aanleiding van een gesprek met een bekkenbodemkinesitherapeute.

Fitnessblaas

De wetenschappelijke benaming voor ’s nachts vaak naar het toilet moeten is nocturie. Iemand die vaak (en plotseling) moet plassen heeft een sterke blaasspier, die harder duwt. Een zogenoemde ‘fitnessblaas’, dus. Hoe je daaraan komt? Door vaak de plas op te houden. Je blaas is dan als het ware aan het fitnessen.

Plas ophouden

Wat je eraan doet als je eenmaal zo’n fitnessblaas hebt? Zo weinig mogelijk je plas ophouden. Je blaas kan met terugwerkende kracht dan weer groter en rustiger worden. Ga daarvoor overdag standaard om de twee uur naar het toilet, óók als je niet hoeft, zo vertelt een expert aan HLN. En moet je plassen tussen die momenten? Ga dan ook. Na twee weken merk je al verschil.

Water drinken

Drink hierbij voldoende water, zodat je lichaam afvalstoffen kan kwijtraken, maar ook weer niet te veel. En uiteraard drink je niets vlak voor het slapengaan. In dit artikel lees je hoeveel water je dagelijks zou moeten drinken.

Constipatie

Een fitnessblaas is echt niet de enige mogelijke reden voor je nachtelijke toiletbezoekjes. Ook je stoelgang heeft hier alles mee te maken. Heb je last van constipatie? Dan drukt dit op de blaas. Dít is hoe vaak en hoeveel je zou moeten poepen. Een slechte stoelgang herken je aan harde ontlasting, druk moeten zetten, buikpijn of winderigheid.

Kiwi en lijnzaad

Gelukkig is het ook hierbij geen verloren zaak. De gouden tip? Eet elke dag een kiwi én een soeplepel lijnzaad. Beide kun je zo eten of toevoegen aan je yoghurt of smoothie. Ook bij stoelgangsproblemen is genoeg water drinken áltijd belangrijk. En er is natuurlijk de klassieke tip om een krukje onder je voeten te zetten wanneer je een grote boodschap moet doen.

Risicogroepen

Vrouwen en zestigplussers zijn de grootste risicogroepen voor nachtelijk plassen. Zij hebben vaker last van constipatie én stellen overdag plassen weleens uit, bijvoorbeeld omdat ze er geen tijd voor willen of kunnen maken of omdat ze de plasdrang minder aanvoelen.

Andere oorzaak

Zijn beide mogelijke oorzaken niet op jou van toepassing? Dan is er misschien iets anders aan de hand, zoals slaapproblemen. Ga bij vragen altijd naar de huisarts.

Moet je ‘s nachts vaak plassen? In onderstaande video legt dr. Rutger uit wat je hiertegen kunt doen.

Bron: HLN