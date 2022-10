Slecht slapen - melatonine Beeld Getty Images

Nog even scrollen voor het slapengaan? Zó slecht is dat voor je nachtrust

We weten allemaal dat we het niet moeten doen, toch doen we het: nog een laatste rondje sociale media voordat we ’s avonds de luiken sluiten. We zetten wat cijfers op een rijtje, in de hoop dat je je avondroutine onder de loep neemt.