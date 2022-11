Onder deze kleur beddengoed slaap je het best

Kleurenpsychologie onderzoekt of en hoe sterk kleuren invloed hebben op emoties. De theorie is dat elke kleur je anders doet voelen, en dat de kleur van je interieur dus kan bepalen hoe je je voelt. Je kunt er, aldus kleurenpsychologen, zelfs beter door gaan slapen.

Blauw in bed

Wil je een betere nachtrust, dan heb je wellicht baat bij blauw. Volgens slaapexpert Steve Norma kalmeert deze kleur zowel het lichaam als de geest, wordt in dit artikel in Cosmopolitan uitgelegd. Het gaat dan vooral om lichte blauwtinten zonder drukke printjes. Psycholoog Dr. Michael Breus, gespecialiseerd in slaapmedicijnen, schrijft op Thesleepdoctor.com ook over deze kleurkeuze. Volgens hem heeft het vooral met de koelte van de kleur te maken: proefpersonen in wetenschappelijk onderzoek omschreven warme kleuren als spannend en stimulerend, terwijl koele kleuren als blauw als ruimtelijk en rustgevend werden gezien. Ook wordt er bij de kleur blauw aan de lucht of de oceaan gedacht, wat bij de proefpersonen direct voor rust in het hoofd zorgde. Die positieve associaties zorgen voor een andere mindset, die op z’n beurt weer veel goeds doet voor je nachtrust.

Alternatieven

Hoewel blauw over het algemeen de optimale keuze is, heeft het volgens Breus ook te maken met jouw eigen associaties bij de kleur. Wie bijvoorbeeld bang is voor open water kan heel anders reageren op blauw dan iemand anders. Daarom biedt de slaapdokter ook alternatieven aan, die net zo goed een kalmerend effect op de geest hebben en daardoor geschikte kleuren voor in de slaapkamer zijn. Zo staat de kleur groen bekend om stress verlagende gedachten en zorgt beige voor een goede balans. Met wit zit je ook altijd goed volgens de dokter: die kleur levert zo min mogelijk afleiding op en brengt je daarom makkelijker in slaap.

Voor welke van bovenstaande kleuren je ook gaat, volgens Dr. Breus is het vooral belangrijk om rekening te houden met de drukte in je slaapkamer. Een volledig blauwe slaapkamer heeft weinig zin als deze vol staat met tierelantijntjes. Slaap lekker!

Bron: Cosmopolitan, The Sleep Doctor