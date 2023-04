Onderzoek toont aan dat een telefoon in bed júíst voor een betere nachtrust kan zorgen

Wij leggen je hier uit hoe dat precies zit.

Helpt tegen negatieve gedachten

Uit onderzoek van de Flinders University blijkt dat een telefoon voor mensen die kampen met negatieve gedachten rustgevend kan werken, zelfs in bed. Aan het onderzoek deden 631 jongeren mee tussen de 12 en 18 jaar. Zij kregen vragenlijsten over de kwaliteit van hun slaap. Meer dan de helft van de ondervraagden gebruikte apps ter afleiding van hun negatieve gedachten, denk bijvoorbeeld aan YouTube, Snapchat en Spotify. De telefoon zorgde ervoor dat zij minder snel piekerden en beter in slaap konden vallen.

Verschil in apps

Slaapdeskundige Stephanie Molenaar snapt wel hoe dit kan. Zij vertelt aan RTL Nieuws dat het heel erg afhangt wat je op je telefoon doet voor het slapengaan. Volgens haar moet je vooral negatieve apps, zoals social media, vermijden, maar kunnen luchtige YouTube-video’s of podcasts er juist voor zorgen dat je sneller in slaap valt. “Een goede nachtrust begint met rust in je hoofd. Als je op een passieve manier met je telefoon bezig bent, dan kan dat de nodige afleiding bieden van negatieve gedachten. Door wat je ziet en hoort, kan je je eigen gedachten uitzetten.”

Bron: Flinders University, RTL Nieuws