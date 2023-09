Schaapjes tellen? Dat werkt averechts volgens deze expert

We belden erover met slaapexpert Norbert Kleijn van Culture of sleep.

Gedachten onderdrukken

In de kern heeft schaapjes tellen één doel: afleiding van piekergedachten. Als je met schaapjes bezig zou zijn, zou er geen ruimte zijn voor andere gedachten. Wellicht heb je echter weleens ervaren dat je gemiddeld maar tot twintig of dertig schaapjes komt. Daarna komen je piekergedachten gewoon weer terug.

“Als je gedachten probeert weg te drukken, worden ze eigenlijk alleen maar sterker”, zegt Kleijn daarover. “Vergelijk het met een voetbal die je onder water probeert te duwen. Dat lukt wel een tijdje, maar zodra je hem loslaat, schiet die bal weer omhoog. Op dezelfde manier komen je gedachten altijd weer boven water.”

Overgave

Anderzijds heeft het veel te maken met wat nou werkelijk nodig is om in slaap te vallen, namelijk overgave. We gaan er vaak aan voorbij dat slapen gewoon een natuurlijk proces is, waarop we geen controle kunnen uitoefenen. “Schaapjes tellen gaat uit van het idee dat je iets kunt doen om in slaap te vallen”, vertelt Kleijn. “En dat terwijl het je gewoon moet overkomen. Je kunt het niet dóen. Het moet gewoon gebeuren.”

Hoe val je wel in slaap?

Wat je dan wél kunt doen om het in slaap vallen te bevorderen? Niet te veel suiker eten en niet laat sporten. “Maar het allerbelangrijkste is: zodra je in bed ligt, moet slapen gewoon gebeuren. Dan is er niets wat je kunt doen om slaap op te roepen. En alles wat je wel probeert, zoals schaapjes tellen, werkt alleen maar averechts, omdat je daarmee focust op het feit dat slapen nog niet gelukt is.”

Lig je te piekeren, dan is het volgens Kleijn beter om je gedachten gewoon te observeren. Het is als het ware mindfulness. “Ga geen strijd aan met je gedachten, maar maak er ruimte voor. Ze blijven dan misschien nog wel een tijdje, maar ze worden op een gegeven moment minder sterk.”

Acceptatie

Ook voegt Kleijn toe dat het kan helpen om je verwachtingen aan te passen. “Iedereen heeft goede en slechte nachten. Niemand slaapt 365 dagen per jaar goed. Accepteer dat je sommige nachten gewoon niet zo goed slaapt en dat morgen of overmorgen wel weer een betere nacht komt. Laat los dat iedere dacht per se een goede nacht moet zijn.” Daarmee haal je volgens hem veel druk van de ketel.

Het is algemeen bekend dat we acht uur slaap nodig hebben per nacht, maar klopt dat eigenlijk wel? In onderstaande video legt slaapcoach Mark Schadenberg het uit.