Of je nu droomt over seks met je eigen partner, een onbekende, je buurvrouw of je wiskundeleraar van de middelbare school: ze zeggen vaak niks over je verlangens in je ‘wakkere’ leven. Ze zeggen wél iets over de dingen die onbewust een thema zijn in je leven.

Verkapte boodschap

Volgens psycholoog en seksuologe Dr. Janet Brito zijn dromen vaak een symbolische weergave van je gevoelens, dingen waar je je hoofd over breekt of je wensen. “Als seks het onderwerp van je droom is, betekent het niet dat dit ook daadwerkelijk gelinkt is aan een seksuele angst, wens of vraagstuk. Zie het meer als een manier om de boodschap te verpakken”, aldus Dr. Brito.

Verschillende (seks)droomscenario’s

Ook legt ze uit dat de betekenis van seksdromen niet altijd one size fits all is. “We hebben allemaal een ander leven en de dromen zullen dus niet voor iedereen hetzelfde betekenen.” Er zijn echter wel heel vaak overeenkomsten in de betekenis van deze vijf droomscenario’s:

1. Seks met een vreemde

Wat het zou kunnen betekenen

Je hebt een hoog libido en je hebt het gevoel dat je niet tegemoet wordt gekomen in je seksdrive.

En nu?

Besteed niet teveel tijd aan het ontleden van deze droom. Als je je herkent in je hoge libido en een seksleven dat op een laag pitje staat, is communicatie met je partner misschien een goed idee. Laat hem of haar weten wat je verlangens zijn en wat je fijn vindt.

2. (Terugkerende) seksdromen over je ex

Wat het zou kunnen betekenen

Deze droom kan wijzen op onverwerkt verlies. Dat kan gaan over de ex waarover je droomt, maar ook over het afsluiten van een bepaalde periode in je leven.

En nu?

Geef jezelf de tijd om eens stil te staan bij het gevoel van verlies of gemis. Waar heb je onlangs afscheid van genomen zonder echt je gevoelens ruimte te geven?

3. Seksdromen over BDSM

Wat het zou kunnen betekenen

BDSM is een afkorting voor bondage, discipline, sadisme en masochisme. Het zou zomaar kunnen dat je bent opgevoed door een overbezorgde vader en/of moeder die je een verstikkend gevoel heeft of hebben gegeven. Een andere betekenis is een gevoel van machteloosheid in relaties (zowel in vriendschappen als liefdesrelaties).

En nu?

Volgens relatie- en psychotherapeut Dr. Fran Walfisch ben je niet meteen raar, pervers of gek als je een BDSM-droom hebt. Je droom wil je gewoon graag vertellen dat je misschien een drang naar controle hebt of het juist fijn vindt als anderen eens de controle overnemen.

4. Seks met een student of docent

Wat het zou kunnen betekenen

Als je droomt over seks met een student of docent, zou het kunnen dat je te maken hebt gehad met narcistische personen in je leven en dat je graag geliefd wordt door iemand die een autoritaire rol vervult of heeft vervuld.

En nu?

Door wie wil jij je graag geliefd voelen, en wat doe je allemaal om de liefde van deze persoon of personen te ontvangen? “Geef je gevoelens ruimte door erover te schrijven of te praten met de persoon in kwestie”, adviseert Dr. Walfish.

5. Dirty talk

Wat het zou kunnen betekenen

Als je altijd binnen de lijntjes kleurt en het andere mensen graag naar hun zin maakt, zou het kunnen dat deze droom je komt vertellen dat je meer los mag laten en mag uitzoeken wat jóu gelukkig maakt.

En nu?

Misschien kun je eens uitzoeken of je je vaak in houdt in het dagelijks leven, zoals op je werk of in gezelschap van vrienden. Waarover zou je je wat meer willen uitspreken en wat houdt je tegen om dit te doen? Misschien kun je ermee oefenen door daadwerkelijk eens dirty talk toe te passen tussen de lakens...

