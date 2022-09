Slaap je niet goed? Gebruik dan géén melatonine

Je komt dan in no-time in een vicieuze cirkel terecht.

Wat is melatonine?

Melatonine is hormoon dat wordt geproduceerd door de pijnappelklier in je hersenen. Aan het einde van de dag, wanneer het donker wordt, maken je hersenen dit stofje aan waardoor jij begint te gapen. Je krijgt zin om je bed in te duiken. Tijdens het slapen stijgt de hoeveelheid melatonine in je bloed, waardoor je in een diepe slaap terechtkomt. Zodra het licht wordt, is de hoeveelheid gedaald en word je weer wakker. Melatonine zorgt dus voor de goed dag- en nachtritme.

Slaappillen werken averechts

Soms doet je lichaam niet helemaal wat ervan verwacht wordt. Zo slapen veel mensen slecht. Uit onderzoek blijkt zelfs dat 12,3% van de Nederlanders een middel gebruikt om hun slaap te verbeteren. Daarvan slikt een kwart melatoninepillen. “Slecht slapen komt dus heel veel voor. Toch is het geen goed idee om slaappillen te nemen. Ook geen melatonine”, legt slaapprofessor Gerard Kerkhof uit aan NU.nl.

Het heeft geen zin

Melatonine is wel degelijk een slaaphormoon, aangezien je hersenen dit stofje zelf aanmaken als je ligt te slapen. Maar voordat je in slaap valt doet het slikken van melatonine helemaal niets, zegt de slaapprofessor. “Uit meta-analyses van verschillende internationale studies blijkt dat mensen niet significant eerder in slaap vallen na het nemen van een melatoninepil. Ook op doorslapen scoort melatonine niet significant.”

Slaap-waakritme

Het stofje zorgt er daarentegen wel voor dat je overdag, zo richting de avond, slaperig wordt. Kortom: het helpt niet bij het in slaap vallen, maar wel bij het afstellen van je biologische klok. “Melatonine regelt het slaap-waakritme”, legt Kerkhof uit. En als je biologische klok in de war is, vormt dit niet alleen een probleem voor de nachtrust, maar ook voor je lijf. Je kunt hierdoor last krijgen van je buik, nieren, lever, darmen en schildklier.

Biologische klok in de war

Wanneer je melatoninepillen slikt, ontregel je dus je eigen slaaphormoonhuishouding. “Melatonine toevoegen kan de biologische klok verschuiven. Je komt ermee van de regen in de drup, want het leidt tot meer slaapproblemen.” Kerkhof is er dan ook geen voorstander van dat je deze slaappillen gewoon bij de drogist kunt halen.

Tips om beter te slapen

Het is dan ook beter voor je lichaam om de eigen melatonineproductie op peil te houden. Maar wat moet je dan als je slecht slaapt? Het antwoord is eigenlijk heel simpel: rust nemen.

Vermijd licht

We zijn ‘s avonds veel te druk, waardoor ons lichaam en brein niet genoeg tot rust kunnen komen. Wist je bijvoorbeeld dat deze vijftien dingen onbewust je nachtrust verstoren?

Hoe dan ook: zet ‘s avonds de lampen, ja ook die van je computer, laptop, tablet of smartphone, helemaal uit. Die apparaten geven – omdat ze blauw licht uitzenden – de boodschap dat het eigenlijk nog licht is, waardoor het niet lukt om te slapen. Licht remt de aanmaak van melatonine en houdt je alert. Door de uren voor het slapengaan rust te nemen en niet naar beeldschermen te kijken, maak je genoeg melatonine aan waardoor je vanzelf in slaap valt.

Geniet van de buitenlucht

Verder is het belangrijk om zoveel mogelijk serotonine aan te maken. Dit gelukshormoon maak je aan als je buiten bent, in de zon. Hoe meer serotonine, hoe meer melatonine het lichaam kan maken als het ’s avonds donker wordt. Daarom slaap je vaak extra goed als je de hele dag in de zon bent geweest.

Bron: NU.nl, Healthline