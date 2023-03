Slaap je slecht? Déze geuren zorgen voor een betere nachtrust

Er zijn een paar geuren die je helpen te ontspannen. Dit worden ook wel 'slaapgeuren' genoemd.

Ontspanning

Wanneer je naar bed gaat, kunnen je zenuwen onbewust gevoeliger worden. Hierdoor is het lastiger om je geest te kalmeren. Het ruiken van bepaalde geuren kan zorgen voor ontspanning, waardoor je uiteindelijk toch rustig en diep slaapt. Het gaat om de volgende geuren:

1. Lavendel

Het is wel bekend dat de geur van lavendel voor ontspanning kan zorgen. De geur heeft een ontstekingsremmende, pijnverlichtende en kalmerende werking. Daarnaast ondersteunt lavendel je ademhaling. Dit houdt in dat het je kan helpen dieper in en uit te ademen, waardoor je automatisch ook dieper kunt slapen.

2. Rozen

De geur van rozen kan je nachtrust op twee manieren beïnvloeden. Ten eerste blijkt uit onderzoek dat de geur van rozen van nature ontspannend is en je stressniveau kan verlichten. Bovendien is de geur van rozen ook goed voor je geheugen, vooral 's nachts. Dit blijkt weer uit een ander onderzoek.

3. Kamille

Kamille heeft de kracht om je geest en lichaam te kalmeren. Het heeft een zeer rustgevend effect op je zenuwstelsel, vooral wanneer je emoties de neiging hebben om je darmen te belasten. Het is niet voor niets slim om voor het slapengaan nog een kop kamillethee te drinken.

4. Wierook

Ook wierook is geweldig voor het kalmeren van verhoogde zenuwen. Het brengt je geest tot rust, het verdiept je ademhaling en zorgt dat je lichaam ontspant. Dus kun je niet slapen? Zet wat wierook op je nachtkastje en je bent zo vertrokken.

5. De geur van je partner

Dit is misschien nog wel de belangrijkste geur voor een goede nachtrust. Uit onderzoek blijkt namelijk dat slapen met de geur van je partner ervoor zorgt dat je sneller, langer en beter slaapt. De geur van je partner heeft zelfs hetzelfde effect als melatonine. Dus mocht je partner een tijdje van huis zijn, doe zijn of haar shirt aan 's nachts. Het helpt echt!

