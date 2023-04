Slaap je slecht? Het kan hierdoor komen

Het is maar een uurtje verschil, zou je denken. Toch heeft het ingaan van de zomertijd voor veel mensen ingrijpende gevolgen. Licht is namelijk een belangrijke factor voor onze biologische klok.

Zomertijd

In de lente verandert ons gedrag. Waar we op donkere avonden liever knus binnen blijven, willen we als het langer licht is naar buiten. We zijn dan eerder geneigd om sociale afspraken te maken of om te gaan sporten in de avonduren. Stress, tijdsveranderingen of lawaai kunnen vervolgens leiden tot slaapproblemen. En heb je daar eenmaal last van, dan brokkelt het vertrouwen in goed slapen snel af.

Natte lente

Ook zijn we massaal klaar met het natte voorjaarsweer, meldt RTL Nieuws. Als je daar somber van wordt, kan dat ook invloed hebben op je slaap. Mensen zitten over het algemeen minder lekker in hun vel als het buiten regenachtig is. Gelukkig hebben we een goed vooruitzicht en ligt er heel veel lentezon in het verschiet.

Slapen als een roosje

Wil je slaapproblemen aanpakken? Dan zijn er allerlei tips die je helpen om te slapen als een roosje. Ook bepaalde voedingsmiddelen kunnen je helpen óf kun je beter vermijden. Zo waan jij je binnen de kortste keren heerlijk in dromenland.

Goed slapen? In onderstaande video zie je welke voeding helpt bij een betere nachtrust.

Bron: RTL Nieuws