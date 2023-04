Val je altijd in slaap tijdens een film? Dít kan de oorzaak zijn

Volgens experts kunnen er verschillende oorzaken zijn.

Slaapgerelateerde aandoening

Als het af en toe voorkomt, is het natuurlijk geen probleem. Maar haal je zelden het einde van een film of serie, dan kan dit best wel irritant zijn. In dat geval kan het volgens dokter Silverman, gespecialiseerd in holistische slaapmethodes en insomniatherapie, geen kwaad om eens te laten onderzoeken of je misschien een slaapgerelateerde aandoening hebt. “Slaapaandoeningen komen ontzettend vaak voor en zijn heel goed te behandelen. Als je merkt dat je regelmatig in slaap valt, dan kan het zijn dat hier een medische aandoening aan ten grondslag ligt”, zo vertelt zij aan lifestylewebsite Well and Good.

Apneu of insomnia

Misschien heb je wel last van apneu. “Met name bij vrouwen wordt deze aandoening vaak over het hoofd gezien”, zegt dokter Silverman. “Luid gesnurk is een belangrijk symptoom hiervan, maar ook in slaap vallen of ontzettend moe zijn tijdens dagelijkse bezigheden.” Volgens dokter Kogan, gespecialiseerd in slaapaandoeningen, kan ook insomnia de boosdoener zijn. Dit klinkt misschien tegenstrijdig: je zou verwachten dat je met insomnia niet zo makkelijk in slaap valt, maar volgens haar kan dit juist een belangrijk teken zijn: “Als je onvoldoende slaap krijgt, zul je eerder in slaap vallen tijdens situaties of bezigheden die niet direct gelinkt zijn aan slapen.” Dit verklaart ook waarom sommige mensen makkelijk in slaap vallen tijdens het kijken van een film, het lezen van een boek of het luisteren van een podcast, maar eenmaal in bed nauwelijks in slaap kunnen komen.

Op onderzoek uitgaan

Val je wel heel vaak in slaap tijdens het kijken van een film of in andere situaties? Dan is het goed om eens op onderzoek uit te gaan. In deze artikelen kun je meer lezen over de symptomen van slaapapneu en insomnia.

Bron: Well and Good