Vermoeid? Déze militaire powernap is een grote hit op TikTok

De zogenoemde Navy Seal military powernap die momenteel viral gaat op TikTok is heel simpel en duurt slecht acht minuten. “Maar het voelt alsof je zes uur extra hebt geslapen.”

Zo werkt de militaire powernap

In de video legt de Amerikaanse oud-militair Jocko Willink uit hoe het werkt: als je moe bent, ga je op je rug liggen met je benen op een ophoging, zodat ze hoger liggen dan je hart. Dit stimuleert de bloedsomloop, waardoor je direct tot rust komt. Vervolgens doe je een heel kort dutje van slechts 8 à 10 minuten, wat dus voelt alsof je zes uur extra hebt geslapen. Klinkt fantastisch toch?

Je brein tot rust brengen

Powernaps zijn erg belangrijk voor militairen. Zij horen altijd alert te blijven en mogen geen fouten maken door vermoeidheid. Als lid van de Taskforce Sleep van defensie adviseert slaapcoach Mark Schadeberg militairen die bijvoorbeeld op missie gaan. “Voor militairen is slaap en rust niet altijd even vanzelfsprekend”, legt hij uit aan RTL Nieuws. “Op dit moment zijn militairen op missie in Slowakije en je kunt dan niet altijd even makkelijk je rust nemen.” Powernaps kunnen je brein tot rust brengen. Je slaapt dan heel licht, wat een boost geeft aan je systeem om vervolgens fris en fruitig aan de slag te kunnen. Bovendien is bewezen dat je van een powernap ook creatiever wordt.

Het tijdstip is erg belangrijk

Een powernap is dus een goede oplossing als je een slechte nacht achter de rug hebt en je je vermoeid voelt. Maar dit werkt niet op elk moment van de dag. Slaapdeskundige Kristel Kasius van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam waarschuwt dat het soms averechts kan werken. “Als je te lang slaapt, kom je in een diepe slaap terecht en krijg je een katergevoel en als je te laat gaat powernappen, heeft dit weer consequenties voor je nachtrust.” Ben je bang dat niet meer wakker wordt? Drink dan vlak voor het dutje een kopje koffie.

Slecht slapen kan ook komen door wat je gegeten hebt. Er zijn namelijk bepaalde voedingsmiddelen die ervoor zorgen dat je minder goed slaapt. Hoe dat zit legt slaapcoach Mark Schadenberg uit in onderstaande video:

Bron: TikTok, USNI, RTL Nieuws