Waarom de focus op 8 uur slaap ook averechts kan werken

Wanneer het gaat om aantal uren slaap voor een goede nachtrust lijkt 8 het heilige getal . We focussen ons er met z’n allen op en schaffen zelfs apparaten aan om die 8 uur te tracken. Maar te druk bezig zijn met genoeg slaap halen, werkt - in veel gevallen - juist averechts. Waarom? Omdat ieder mens anders is, legt de Amerikaans-Canadese dokter Jen Gunter uit in haar TED Talk.

Focus op 8 uur slaap

Dat genoeg slaap ongekend belangrijk is voor veel facetten van de gezondheid, daar is Gunter het absoluut mee eens. Volgens haar is de uitspraak van 8 uur echter wat kort door de bocht, omdat het slechts om een gemiddelde gaat. Slaap je regelmatig korter dan die 8 uur dan betekent dat niet meteen dat je met een slaaptekort door het leven gaat. De ene persoon heeft nou eenmaal meer slaap nodig dan de ander. Sommigen hebben genoeg aan 7 uur, anderen slapen liever 9 uur aan één stuk. Ook neuroloog Chelsie Rohrscheib bevestigt dat aan tijdschrift Quartz. Hoewel de perfecte nachtrust er voor iedereen anders uitziet, waarschuwt zij wel voor te weinig slaap. Mensen die denken dat ze genoeg hebben aan minder dan 6 uur slaap, hebben vaak ongelijk en kampen onbewust met een slaaptekort. Haar advies luidt dan ook om je te houden aan 7 tot 9 uur slaap per nacht, afhankelijk van je eigen behoeften.

Orthosomnia

Al is het niet altijd slim om je te focussen op die 7, 8 of 9 uur.. Want staat er ergens het woordje ‘te’ voor, dan is het nooit goed. Dat geldt ook voor te zeer bezig zijn met het analyseren van je nachtrust. Door alle technische apparaten van tegenwoordig tracken miljoenen mensen hun slaappatroon met een speciaal apparaatje of een smartwatch. Dat hoeft in eerste instantie geen probleem te zijn, maar dokter Gunter waarschuwt voor orthosomnia: een medisch begrip waarbij je obsessieve gedachten hebt over de perfecte nachtrust. Het is misschien een extreme vorm van slaapstress, maar elke piekerende gedachte over te weinig slaap kan al averechts werken, als we Gunter mogen geloven. Zou ouderwets schaapjes tellen dan misschien toch de beste tactiek zijn om genoeg slaap te krijgen?

Wat is nou beter? Slapen met of zonder pyjama?

Bron: TED Talk, Metronieuws, Quartz