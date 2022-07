Waarom het een slecht teken is als je powernaps nodig hebt

Mensen die veel dutten hebben meer kans op een hoge bloeddruk en beroertes, blijkt uit nieuw onderzoek.

Vicieuze cirkel

Het doen van een dutje is op zich niet schadelijk, maar veel mensen doen dit vanwege een slechte nachtrust. Bovendien slapen mensen die overdag regelmatig powernaps doen ’s nachts weer een stuk slechter. Het is een soort vicieuze cirkel waar je in terechtkomt. Daarnaast kan een slechte nachtrust in verband worden gebracht met een slechtere gezondheid, want die dutjes in de middag compenseren die slechte nacht niet.

Resultaten onderzoek naar powernaps

Voor het onderzoek keken de onderzoekers naar data van 360.000 mensen uit de bekende Britse Biobank. Hierbij moet wel vermeld worden dat de mensen die dagelijks een dutje doen, meestal ook ongezonder leefden: ze rookten vaker, dronken meer en sliepen slechter. Het waren ook vaak avondmensen.

Wat blijkt? De deelnemers die overdag een middagdutje doen, hebben 12% meer kans op hoge bloeddruk en 24% meer kans op een beroerte vergeleken met mensen die nooit dutten. Bij mensen jonger dan 60 jaar neemt de kans op een hoge bloeddruk zelfs met 20% toe als ze op de meeste dagen een middagdutje deden.

Onderliggend slaapprobleem

Als je helemaal gezond en energiek bent, heb je simpelweg gewoon geen middagdutje nodig. “Ik denk dat middagdutjes een signaal zijn van een onderliggend slaapprobleem”, legt slaapspecialist Raj Dasgupta van de University off Southern California uit aan CNN. “Slaapstoornissen worden gelinkt aan een toename van stress- en eethormonen waardoor de kans op obesitas, hoge bloeddruk en diabetes toeneemt. Dit zijn allemaal risicofactoren voor hart- en vaatziekten.”

Slaappatroon en leefstijl onder de loep nemen

Zeg eens eerlijk: kun jij wel genieten van een middagdutje op de bank? Begrijpelijk, maar hoe fijn zou het zijn als je je de hele dag energiek voelt en die powernaps niet nodig hebt? Neem daarom je slaappatroon eens onder loep. Zorg ervoor dat je acht uur per nacht slaapt en goed en gezond eet. Wedden dat je het verschil zo gaat merken?

Slaap je slecht? Dat kan komen door bepaalde voedingsmiddelen die je hebt gegeten. Hoe dat zit legt slaapcoach Mark Schadenberg uit in de video hieronder:

Bron: CNN