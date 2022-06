Waarom lijken muggen alleen ’s nachts te steken?

Wij leggen het je hier uit.

Verschillende mugsoorten

Wereldwijd komen er zo’n 3000 soorten muggen voor. Dat zijn er nogal wat, maar gelukkig zijn er van die 3000 maar 30 soorten die steken en dit zijn enkel en alleen vrouwtjes. In Nederland komen 40 kleine mugsoorten voor, maar is het vooral de huissteekmug die voor overlast zorgt. Deze mugsoort komt vooral in en rond huizen voor en is alleen ’s nachts actief.

Waarom alleen ’s nachts last van muggen?

Muggen zijn ontzettend gevoelig voor uitdroging en kunnen daarom niet goed tegen droge lucht. In de nacht is de lucht een stuk vochtiger en voor muggen is het dus heel aantrekkelijk om er juist dan op uit te gaan. Dit is dan ook de reden dat je meestal ’s nachts wordt gestoken en zelden overdag. Ben jij wel overdag gestoken? Dan ging het waarschijnlijk om de knut: deze mugsoort komt vooral in waterrijke en moerasachtige gebieden voor en is overdag actief.

Fabeltje

En laten we tot slot dan ook maar meteen een fabeltje ontkrachten: het is niet zo dat muggen op licht afkomen. Muggen komen af op geur, koolstofdioxide en lichaamswarmte. Het heeft dus geen zin om angstvallig het licht uit te houden in je kamer ’s avonds.

